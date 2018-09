Bottasnak sürgősen ki kell lépnie Hamilton árnyékából

Lewis Hamilton csapattársa közel egy éve nem nyert versenyt, miközben a brit négyszeres világbajnok a vb-címért harcol, ő a motivációjával küzd.

Valtteri Bottas igencsak elveszettnek tűnt csapattársához képest a Szingapúri Nagydíj időmérő edzésének végén, majd a futamon is. Ami ennél is jobban aggaszthatja a finn pilótát, hogy hátránya immár 110 pontra nőtt Hamiltonnal szemben, a tavalyi évvel ellentétben az idén még futamgyőzelme sincs, valamint mindkét Ferrari előtte áll a pontversenyben. Bottas elismerte, egyre nehezebb motiváltnak maradnia, de változtatnia kell, ha jobb eredményeket akar elérni.

Bottas tavaly 3 győzelmet, 10 dobogós helyezést és 4 pole pozíciót ért el első Mercedesnél töltött idényében,

ezzel szemben az idén eddig 6-szor állhatott dobogóra, versenyt még nem nyert, és az első rajtkockából is csak egyszer indulhatott.

Csapattársa, Lewis Hamilton 40 ponttal vezeti a pontversenyt, és úgy tűnik, jobb formában van, mint valaha Nehéz és mindig is nehéz lesz legyőzni őt. Jelenleg jó sorozata van, a világbajnoki címért harcol, miközben én már nem – nyilatkozta Bottas az Autosportnak. – Továbbra is szeretném elérni a lehető legjobb helyezést az év végén, szerintem legalább harmadik lehetek, úgyhogy ez lesz a célom."

Bottas kritikus magával szemben, és tudja, minél hamarabb véget kell vetnie a gyengélkedésének. Már egy ideje nem értem el megfelelő eredményeket, közel egy éve nem nyertem versenyt, úgyhogy az önbizalmam és más dolgok miatt is szükségem van a jó helyezésre. Továbbra is motivált maradok és megpróbálok jó eredményeket elérni, most úgy érzem, hogy igazán szükségem lenne rájuk."

A finn pilótának jelenleg egyértelműen Hamilton támogatása a feladata, amennyiben azonban csapattársa a szezon vége előtt világbajnok lesz, eljöhet Bottas ideje. „A csapat tőlem is szeretne jó eredményeket látni, természetesen amennyiben bebiztosítja a világbajnoki címet, egy kicsit más lesz a helyzet. Meg kell próbálnom éhesnek és motiváltnak maradni minden egyes versenyre."