Prost segített a Mercedesnek megzabolázni Hamiltont és Rosberget

Toto Wolff elárulta, a Professzortól kérdezte, mit tegyen, hogy fenntarthassa a Mercedes egységét Lewis Hamilton és Nico Rosberg viharos éveiben.

Nico Rosberg 2016 végi visszavonulásával véget ért az F1 történetének egyik legizgalmasabb csapaton belüli párharca a német versenyző és Lewis Hamilton között. Rosberg és Hamilton már gyerekkoruk óta ismeri egymást, már gokartos korukban is csapattársak voltak, és eleinte a Mercedesnél is jól kijöttek egymással, de 2014-től elmérgesedett a küzdelmük a világbajnoki címért.

Közös éveik során Hamilton kétszer, Rosberg pedig egyszer lett világbajnok, ő viszont azonnal visszavonult, miután végre legyőzte a brit pilótát, a helyét Valtteri Bottas vette át, és ez egyszerre nyugalmat hozott az istállónál. A csapatfőnök Toto Wolff az F1 hivatalos podcastjában elismerte, Hamilton és Rosberg kezelése olyan volt, mint egy vulkánkitörésre várni.

„Minden egyes nézeteltérésből valami nagyobb [konfliktus] alakult ki, és ez az egész csapat működtetését megzavarta – idézte fel Wolff, aki 2012 végén vette át az istálló irányítását, azóta az F1 történetének egyik legsikeresebb csapatfőnöke lett. – Mindannyian emberek vagyunk, és ez érzelmileg elég bonyolult helyzet, mert

teljesen normális, hogy az ember olykor az egyiküket jobban kedveli a másiknál.”

Wolff elárulta, hogy a korábbi négyszeres világbajnok Alain Prosttal is beszélgetett arról, hogyan tarthatja fenn a kényes egyensúlyt a csapatnál. Prost és egykori csapattársa emlékezetes, de szintén elmérgesedő párharcot vívott a ’80-as évek végétől a McLarennél, ahol még a keménykezű Ron Dennis sem tudott rendet tenni a viaskodó felekkel.

„Még 2014-ben beszélgettem Alain Prosttal, és ebből sokat tanultam – árulta el Wolff. – Megkérdeztem őt, hogy mi fordult rosszra Senna és közte. Mindketten remek versenyzők voltak, de a kapcsolatuk odáig romlott, hogy össze is ütköztek a pályán. Azt mondta, a legnagyobb baj számára a a menedzsment feddhetetlensége volt.

Sohasem tudták, hogy hányadán állt velük a McLaren felsővezetése, és azt sem, hogy az adott hónapban őt támogatták-e vagy sem, nekik kedvez-e a politika vagy sem.

Wolff elárulta, teljes őszinteséget vezetett be a csapatnál, és rájöttek, hogy a kellemetlenségeket jobb nyíltan megbeszélni, még akkor is, ha ez eleinte nehéz. „Ki kell mondani ezeket. Néha egyetértünk, néha nem, de legalább megismerjük a másik álláspontját. Ez nagyon fontos, így kezeltük a helyzetet Nico és Lewis között. Ez nem csak egyedül rajtam múlt, a folyamatban még sokan részt vettek a csapatban. Ez nagyon hasznos volt, ők is úgy intézték a dolgokat, ahogy én.”