Minden eddiginél több futamot rendeznének a Forma-1-ben

Hiába rekordhosszúságú már így is a Forma-1-es versenynaptár, a száguldó cirkusz tulajdonosa még több futamot, szám szerint 24-et szeretne.

Sokaknak, főleg a csapattagoknak már az idei 21 futamos versenynaptár is tűrőképességük határát jelenti, Ross Brawn, az F1 sportigazgatója azonban még tovább menne, és növelné a nagydíjak számát egy szezonon belül. Itt azonban nem állna meg, a versenyhétvégéken belül is változtatna, többek között az időmérő lebonyolításában, valamint a pontszerző helyezések számában.

Nem is olyan régen még a 18-19-es futamos Forma-1-es szezon is kirívóan hosszúnak számított, mára azonban mindenki hozzászokott. Az idei 21 futam azonban többeknél kiverte a biztosítékot, különösen úgy, hogy az F1 történetében először három egymást követő hétvégén is rendeztek versenyt, ami valódi logisztikai rémálommal ért fel a csapatoknak.

Az istállóknak a jövőben azonban lehet, hogy még jobban fel kell kötniük a nadrágjukat, az F1 ugyanis 24 futamos naptára tervez.

„Szeretnénk növelni a versenyek számát, a cél, amit kitűztünk, a 24 futam – mondta Ross Brawn, az F1 sportigazgatója. – Csökkentenünk kell a versenyhétvégék csapatokra gyakorolt hatását, hogy további helyszíneket illeszthessünk a naptárba. Szerintünk a Forma-1 képes megbirkózni több futammal, noha az üzenet világos, mind a 24-nek minőségi eseménynek kell lennie. Pusztán azért nem szeretnénk több futamot, hogy növeljük a nagydíjak számát, azért akarjuk őket, mert hozzáadnak a Forma-1 értékéhez.”

Brawnék ezen felül a versenyhétvégéken belül is változtatnának. A korábbi, háromnapos események kétnaposra redukálását ugyan elvetették, de így is vannak még ötletek a tarsolyukban. „A csapatokkal megbeszéléseket folytatunk arról, hogy miként tehetnénk hatékonyabbá és szórakoztatóbbá egy adott versenyhétvégét. Megvizsgáljuk az időmérő lebonyolítását, valamint a pontrendszert is. Komoly megbeszélések zajlanak az FIA és a csapatok részvételével arról, hogy miként javíthatnánk ezen a két dolgon.”

Olyan visszajelzéseket kaptunk a szurkolóktól, amelyek alapján ők úgy érzik, hogy a tizedik helynél hátrébb senki nem versenyez semmiért, a csapatok pedig inkább az autójuk erőforráselemeinek, valamint váltójának megóvását választhatják. A csapatok másképp látják, személy szerint pedig én is velük értek egyet, a szurkolók ezt azonban nem érzékelik. Most azt vizsgáljuk, hogy az, ha az első 15 helyezett kapna pontot, csökkentené-e a szurkolók aggodalmát.”