Leclerc még Räikkönen elküldésekor sem tudta, hogy ő lett a befutó

Maurizio Arrivabene, a Ferrari csapatfőnöke a Mercedest hozta fel példaként, amikor megindokolta, miért ennyire fiatal pilótát hoztak Kimi Räikkönen helyére.

Már így is lemaradásban van legfőbb riválisával szemben a Ferrari a versenyzők terén Maurizio Arrivabene csapatfőnök szerint, többek között ezért is jó döntés, hogy Charles Leclerc személyében teret adtak a fiatalságnak. A jövőre Sebastian Vettel csapattársaként a vörösöknél vezető monacói eközben elmondta, ő sem tudott előre semmit, mindössze pár nappal a hivatalos bejelentés előtt értesítették arról, hogy jövőre Räikkönen helyére érkezik.

Leclerc a néhai Ricardo Rodríguez óta a legfiatalabb Ferrari-pilóta lesz, Gilles Villeneuve 1977-es bemutatkozása óta pedig a legtapasztalatlanabb.

A Scuderiánál soha nem volt divat ennyire fiatalon leigazolni valakit, Arrivabene szerint azonban nekik is tartaniuk kell a lépést az új trendekkel.

„Az idők változnak. A legfontosabb, hogy megtartsuk a Ferrari DNS-ét, egyúttal a jövőbe is tekintsünk – mondta a csapatfőnök a Sky Sportsnak. – Ha megnézzük, a Red Bull leigazolta Gasly-t Verstappen mellé, a McLarennél pedig ott van Sainz és az újonc Norris. A Mercedes két évvel ezelőtt meghozta a döntését [Bottasszal], úgyhogy ezen a téren ők már előnyben vannak. A legjobb módja, hogy előnyhöz jussunk, ha meglépjük ezt a döntést és felnevelünk egy tehetséget, aki a Ferrari akadémiájáról került ki."

Räikkönen maradása mellett szólt, hogy közismerten jó kapcsolatot ápol Sebastian Vettellel, a Ferrarinak így nem kellett tartania a két pilóta közti ellenségeskedéstől. A finn pilóta leváltása előtt sokan biztosra vennék, már csak Vettel miatt sem rúgná ki őt a Ferrari, Arrivabene azonban világossá tette, a négyszeres világbajnoknak nem volt beleszólás a döntésbe. Minden tisztelettel, de Sebastian a versenyzőnk, nem ő a csapatfőnök. Az én munkám, hogy a teljes képet figyelembe vegyem, beszéljek a főnökeimmel és bemutassak nekik egy hosszú távú tervet. Az ilyen döntéseket a menedzsment hozza, nem a versenyzők."

Természetesen Leclerc-t is megkérdezték a szerződtetésének körülményeiről. A Sauber versenyzője még akkor sem tudott semmit, amikor Monzában a Ferrari közölte Räikkönennel, hogy a szezon végén mennie kell. „A paddockban mindenki azt gondolja, hogy már régóta tudtam róla, de engem is csak az Olasz Nagydíj utáni hét végén értesítettek – nyilatkozta Leclerc a Sky Sportsnak. – Akkor Maurizio felhívott, hogy megszületett a döntés. Addig minden csak pletyka volt. A valóságban semmit sem tudtam, én is a Ferrari döntésére vártam. Elképesztő érzés. Őrület. Gyerekkorom óta arról álmodtam, hogy a Ferrari pilótája leszek. Valószínűleg az egész paddockban ez a legkeresettebb ülés."