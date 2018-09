Newey: Nem a Honda motor beépítése a kihívás

A Red Bull technikai guruja újra az F1-es autó tervezésével köti le magát. Attól tart, hogy elrontották a jövő évi aerodinamikai szabályokat.

Izgalmas időszak kezdődik a Red Bullnál, mivel a szezon végén búcsút mondanak a Renault-nak, és 2019-től a Toro Rossóhoz hasonlóan ők is a Honda erőforrásait használják majd. Nemrég a csapat technikai stábjában is változás történt, a korábbi technikai igazgató, Adrian Newey formálisan is a háttérbe vonult, és a helyét Pierre Wache vette át.

Newey az elmúlt évek során kisebb részt vállalt a Red Bull F1-es autóinak megalkotásában, inkább más területeken kamatoztatta a tehetségét a csapat kötelékén belül. Tervezett vitorlást az Amerika Kupára és az Aston Martin részére szupersportautót is álmodott, amit Valkyrie névre kereszteltek. Elmondása szerint azonban újra a versenyzésé a főszerep.

„Nos, a Valkyrie szupersportautó az Aston Martin részére elkészült – nyilatkozta a Salzburger Nachrichten című lapnak. Sok időt eltöltöttem azzal, de az elmúlt 15 hónap során már ismét F1-es autókra összpontosítottam. Nagyszerű technikai igazgatónk van Pierre Wache személyében, aki kiváló csapatot vezet.”

Newey és munkatársai az elmúlt 12 év során először nem Renault motorhoz terveznek autót, de egyáltalán nem a műszaki feladatokat tartja a legfontosabbnak.

„Nem az lesz a probléma, hogy [a motort] beépítsük az új karosszériába – mondta. – Persze, a Hondának más igényei vannak, mint a Renault-nak, de nem lesz nagy ügy alkalmazkodni ehhez. Ennél fontosabb, hogy nagyon jó munkakapcsolatot építsünk ki a Hondával. Lenyűgöz, hogy mennyire eltökéltek a sikerért, és milyen erőfeszítéseket tesznek.”

„Izgalmas idők várnak ránk, mivel az elmúlt néhány év nagyon bosszantó volt. Demoralizáló, amikor a miénk a legjobb autó, de nincs esélyünk a világbajnokság megnyerésére.”

Nem hisz az új szabályokban

A Red Bull számára lehetőséget ad 2019-ben az is, hogy megváltoztatták az aerodinamikai szabályokat, alaposan átalakulnak az első szárnyak és egyéb fontos paraméterek, de Newey nem hisz abban, hogy a döntéshozók elérik a céljaikat, és könnyebb lesz majd előzni. Épp az ellenkezőjére számít.

„Akad néhány aerodinamikai szabályváltozás, amiket a véleményem szerint kissé meredeken vezettek be – nyilatkozta a Bild am Sonntagnak. – Attól tartok, hogy ez még valószínűtlenebbé teszi majd az előzést, és az időmérős köridők is távolabb lesznek majd egymástól.”

Newey ettől függetlenül ismét megtalálta a motivációt az F1-ben, a korábbi eltávolodása után most nem tervezi, hogy nyugdíjba vonul. „Ha 10 évvel ezelőtt megkérdeznek, még további öt évet jósoltam volna. Öt évvel ezelőtt ugyanazt mondtam volna, de most egyelőre nem állok készen a távozásra.”