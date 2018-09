Köze sincs a valósághoz az F1 jövőjének

A Szingapúri Nagydíj előtt bemutatták, miként nézhetnek ki a Forma-1-es autók 2021-től, a Force India technikai igazgatója szerint a fotókon látottak azonban igencsak távol állnak attól, hogy valójában milyenek is lesznek.

Meglehetősen nagy lelkesedéssel fogadta az F1-es közvélemény a 2021-es autók várható kinézetét ábrázoló tervrajzokat, Lewis Hamilton például egyenesen kijelentette, ha ilyenek lesznek a kocsik két év múlva, ő bizonyára maradni fog a Forma-1-ben. Nem mindenkin lett azonban úrrá a hurráoptimizmus, a Ferrari mérnökeit, valamint a Force India technikai igazgatóját sem nyűgözték le a látottak.

Ross Brawn, az F1 sportigazgatója a Szingapúri Nagydíj előtti szerdán még csak egy technikai szeminárium keretében, pénteken azonban már a széles nyilvánosság előtt is prezentált három, a 2021-re tervezett F1-es autók kinézetét ábrázoló koncepciót. Mint elmondta, az elsődleges cél, hogy olyan szabályokat alkossanak, amelyek lehetővé teszik a szorosabb versenyzést úgy, hogy az elöl haladó autó által keltett légörvények a mostaninál jóval kisebb mértékben zavarják meg a hátul érkezőt, aki így ezáltal nem veszít akkora tapadást.

Maurizio Arrivabene, a Ferrari csapatfőnöke bízik benne, hogy a csapatok és az F1 közös nevezőre juthatnak a 2021-es szabályok kapcsán, azonban azt is felfedte, mérnökei nem dobtak hátast a koncepcióautó láttán.

„Nem könnyű, néha mindenki a saját feje után megy, de a végén szerintem megtalálhatjuk a megoldást. Megnéztem az autót, amelyet Ross [Brawn] prezentált. Szép dolgozat, megkérdeztem a mérnökeinket, hogy mit gondolnak róla. Azt mondták, hogy őket nem nyűgözte le, kicsit olyan, mint egy régi Champ Car."

Andy Green, a Force India technikai igazgatója sem lelkesedett túlságosan a látottaktól, ő azonban inkább azért nem tulajdonított nagy jelentőséget a rajzoknak, mert szerinte a 2021-es autóknak vajmi kevés köze lesz a most bemutatott koncepciókon látható kocsik külsejéhez.

„Ezek csak koncepciók. Rajzok. Nem igazán nyugtalaníti a kinézetük, a teljesítményük érdekel. Ezek csak benyomások arról, hogy miként nézhetnek ki az autók, én a technikai oldalról közelítem meg őket, nem vagyok érdekel a kinézetükben. Egyáltalán nem úgy fognak kinézni, mint a rajzokon, különben is, általában az az autó néz ki a legjobban, amelyik a rajtrács elején van, függetlenül attól, hogy valójában hogy néz ki.”

Brawn korábban elmondta, az elsődleges szempont az előzések könnyítése, utána jön csak a kinézet, de azért az sem mindegy, mert azzal is szeretnék növelni a sportág népszerűségét. Ugyanakkor azért van nehéz dolguk ezen a téren, mert

az F1-es csapatok mérnökei mindig megtalálják a kiskapukat a teljesítmény növelésére, ez pedig olykor a külcsín rovására megy,

gondoljunk csak vissza a 2012-ben látott lépcsős orrokra, vagy a 2014-es, az F1 történetében legrondábbnak tartott orrkúpokra.

„Nem fogok úgy tenni, mintha az első naptól kezdve meglenne a tökéletes megoldásunk az autó kinézetére, mert bármennyire is keményen próbálkozunk, soha nem találhatunk ki minden lépést előre, amelyet majd a csapatok tesznek" – ismerte be Brawn.

Green elmondta, az is fontos, hogy az F1 mikorra szeretné prezentálni a csapatoknak a 2021-es szabályokat, mert ettől nagyban függ, hogy Ross Brawn és csapata meddig dolgozhat a jövőbeni autók tervein. A Force India technikai igazgatója megvalósíthatónak tartja, hogy már 2019 végére kézhez kapják a szabályokat.

„Ha befagyasztják a koncepció fejlesztését, és elkezdik írni a szabályokat, azt nagyon hamar meg kell tenniük, azt azonban nem tudom, hogy ez túl korai lenne-e – mondta Green. – Az ember legalább hat hónapot szeretne adni magának, hogy megalkossa a szabályokat."

Alonsónak bejön az új irány

Fernando Alonso jövőre nem lesz az F1-es mezőny tagja, és noha távozásának bejelentésekor nyitva hagyta a kiskaput a későbbi visszatérése előtt, kérdéses, hogy fogja-e egyáltalán valaha vezetni a 2021-es szabályok szerint épülő autókat. Az irányt azonban jónak tartja.

„Amennyiben végeztek egy tanulmányt, leellenőrizték, most pedig tudják, hogy a jövőben jobb lesz a helyzet, akkor szerintem ezen az úton kell haladni – mondta az előzések könnyebbé tételéről. – Szerintem az egy kicsit a Forma-1 természetéből fakad, hogy mindig is nehéz volt követni az elöl haladó autót, nem hiszem, hogy most nehezebb, mint 2004-ben vagy 2005-ben, vagy azokban az években. Talán egy kicsit könnyebb volt 2010-től 2016-ig, tavaly a szélesebb hátsó szárnyak és szélesebb kerekek bevezetése azonban egy kicsit megint nehezebbé tette."

Ami a kinézetet illeti, a terveken látottak szerinte is más sorozatok autóira hajaznak, ezt azonban nem tartja gondnak.

„Az autó máshogy néz ki, inkább hasonlít egy Formula Renault-ra, vagy IndyCarra, amelyek látszólag képesek közelebbről követni egymást. Szerintem jó dolog olyan ötleteket másolni, amelyek egyszer már működtek."