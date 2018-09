Hamilton: Az életmódom nem zavar, hanem erősít

A Mercedes négyszeres világbajnoka Szingapúrban bebizonyította az újságíróknak, hogy egyáltalán nem befolyásolják a teljesítményét pályán kívüli dolgai, csapatfőnöke pedig megbízik pilótájában, mondván tudja, mi a jó neki.

Lewis Hamilton elmondása szerint az egész évben nem utazott annyit összesen, mint amennyit a Szingapúri Nagydíj előtti időszakban. A Mercedes világbajnoka most mutatta be a Tommy Hilfiger divatmárkával közösen készített kollekcióját, többek között Sanghajban, majd a világ másik felén, New Yorkban is járt. Az újságírók előszeretettél kérdezgették őt Szingapúrban arról, hogy ez mennyire zavarta és nehezítette a felkészülését, mire pole pozícióval, majd futamgyőzelemmel felelt, utána pedig elmondta, valójában még jót is tett neki a sok utazgatás.

Lewis Hamilton szombati pole pozíciós körével még csapatát is meglepte. Azzal talán már kevésbé, hogy vasárnapi, ugyancsak hibátlan teljesítménnyel megnyerte a versenyt az első rajtkockából.

A futam után az eredmény mellett amiatt is örült, hogy bebizonyította az őt egész hétvégén az életmódjával kapcsolatos kérdésekkel bombázóknak, egyáltalán nem jelent neki hátrányt a filmsztárokéhoz hasonló életvitel.

„Mindig van miben fejlődni, ezeken továbbra is dolgozni fogunk, de a vezetés szempontjából egyértelműen úgy érzem, hogy a tudásom és a megközelítésem, az egyensúly, ami jelenleg van az életemben, az igazán jó. Nem voltak kétségeim ezen a hétvégén. Néhányan feltettetek kérdéseket, amelyeket szépen kérdeztetek, miközben agresszívan is tehettétek volna, úgyhogy örülök, hogy láttátok ezt a teljesítményt. Ha egyetlen hibát is vétek, az emberek egyből a pályán kívüli dolgaimra kezdenek mutogatni, mintha az lenne az oka. Ez azonban nem befolyásolja a teljesítményemet, valójában még hozzá is tesz. Egészségügyi szempontból is szuperül érzem magam, tavaly pont itt, Szingapúrban váltottam növényi diétára, fizikálisan pedig az elmúlt év volt életem legjobbja."

Hamilton korábban elárulta, az ő keze van abban is, hogy a Tommy Hilfiger az idei szezontól a Mercedes beszállítója és szponzora lett. A négyszeres világbajnok azonban pályán kívüli teendői mellett is minden idegszálával a világbajnoki csatára összpontosít, amiről biztosította csapatfőnökét is. „Toto nagyon közreműködő volt abban, hogy megengedte bevonnom a Tommy Hilfigert, ami az életemet megváltoztató élmény volt. Azt mondtam neki, hogy egy pillanatig se engedje azt a gondolatot az elméjébe kúszni, hogy nem szeretném bárminél jobban megnyerni ezt a bajnokságot. Számomra ez az elsődleges."

Wolff közismerten sok mindent megenged világbajnokának, sőt, a közösségi médiában való aktív szereplésre még bátorítja is. Így nem meglepő, hogy Hamilton életvitelével kapcsolatban is elnéző.

„Hat éve hallgatom, hogy miként engedhetem Lewist a Föld körül repkedni és tudják mit? A legextrémebb módon az elmúlt 10 napban csinálta ezt, Sanghajban volt a kifutón, majd New Yorkban pár nappal később, majd idejött és mindenkit megvert – mondta a csapatfőnök. – Ne ítélkezzünk, engedjük meg, hogy mindenki maga döntse el, miként tud a legjobban teljesíteni! Ő tudja a legjobban, hogy mi a jó neki."

I’ll always remember that lap pic.twitter.com/B4myAxVoAk — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 2018. szeptember 15.

Hamilton szingapúri pole-köre után alig találta a szavakat, miközben zokniban és papucsban értékelt a Mercedes motorhome-jában

Hamilton azt is elmondta, szingapúri sikerük annak is köszönhető, hogy megoldották a korábbi gondjaikat az autóval, fejlesztést egyáltalán nem vittek a legitóbbi futamra. „Az emberek azt kérdezik, hogy meg kell-e változtatnom a megközelítésemet. Szerintem csapatként nagyszerű a megközelítésünk, gyakran túlteljesítettünk egy olyan autó ellen, ami kicsivel jobb, mint a mienk.