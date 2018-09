Nem találnak motort Alonsónak az IndyCarban

Fernando Alonso és a Honda kapcsolata nem mindig volt felhőtlen, a japánoknak ennek ellenére nincs baja a spanyol világbajnokkal, motorokat azonban egyelőre nem adnak neki a részvételhez IndyCarban.

Fernando Alonso a szenzációs hetedik helyen fejezte be a Szingapúri Nagydíjat, amelyet kisebb győzelemként értékelt. A spanyol világbajnok ezzel együtt figyelmeztetett, a hátralevő hat versenyen nem számítanak ilyen kiugró szereplésre, noha a céljuk továbbra is a pontszerzés lesz. Alonso továbbra sem árulta el, hol versenyez jövőre, az IndyCarba szerződése körül egyelőre rengeteg a kérdőjel, többek között a Honda is gátat szabhat a 2019-es részvételének.

Alonso a 11. helyről rajtolt az ultralágy gumikon, majd a lágyakra váltva az élcsapatok mögött, a kettészakadt mezőny B ligájának legjobbjaként, a 7. helyen intették le Szingapúrban. „Megtettük, amit lehetett, jó volt a rajtunk és a stratégiánk is, ha pedig Kevin [Magnussen] nem vált a végén hiperlágyakra, a verseny leggyorsabb köre is a miénk lenne, úgyhogy ez varázslatos verseny volt a számunkra. Általában történik valami elöl, de ma mind a hat autó végigment, úgyhogy a hetedik hely kisebbfajta győzelem nekünk."

Alonso elmondta, a folytatásban visszaeshetnek, Szingapúrba ugyanis nem vittek új fejlesztéseket, egyszerűen az autójuk karakterisztikája passzotl ennyire a pályához. „Ez egy különleges pálya, komplex a beállítások szempontjából. Ma leköröztük Kevint, Monzában és Spában kis híján ők köröztek le minket, úgyhogy szerintem a pálya az abnormális, a folytatásban pedig ismét nehézségeink lesznek."

Alonso ennek ellenére bízik benne, hogy tudnak még pontokat szerezni a hátralevő futamokon is, hogy aztán a szezon végén jó szájízzel hagyhassa el az F1-et. Hogy hol folytatja, egyelőre kérdéses,

a legfrissebb hírek szerint IndyCaros szerepvállalását a Honda nehezítheti meg.

A spanyol legutóbb az Andretti Autosport színeiben tesztelte a csapat idei autóját, a Honda motorral hajtott gépről azonban hiányzott a japán gyártó felirata. Michael Andretti csapatfőnök mindenkit biztosított róla, a Hondának semmilyen problámája nincs Alonsóval, akivel 2015 és 2017 között dolgozott együtt a McLarennél a Forma-1-ben.

A tervek szerint a McLaren az Andretti Autosporttal együttműködve szállna be az IndyCarba, és akár Chevrolet motorokat is használhat, az Andretti az idei év elején ugyanis elgondolkozott a Hondáról Chevrolet-re váltáson, később azonban kitartott a japánok mellett.

Gondot jelenthet a Hondának, hogy Alonsónak szerződése van a Toyotával a sportautó-világbajnokságban (WEC), amelynek szuperszezonja a 2019-es Le Mansi 24 órással ér véget.

További akadály lehet, hogy a Honda meghosszabbította motorszállítói szerződését a jelenlegi csapataival az IndyCarban, egy újabb istálló ellátása pedig kapacitásbeli gondok miatt is nehézkes lehet.

„Alonso generációja egyik kiemelkedő autóversenyzője, nagyon élveztük vele a közös munkát a 2017-es Indianapolis 500-on. Alonsót a fedélzeten tudni bármilyen csapatnak vagy gyártónak nyilvánvalóan hasznos lenne" – nyilatkozta a Honda Performance Development szóvívőja az Autosportnak.

Zak Brown, a McLaren ügyvezetőjének szavaiból kiderült, még az sem tisztázott, hogy a McLaren egyáltalán részt vesz-e jövőre a sorozatban. „Az ember nem dönt könnyen egy ilyen vállalkozás kapcsán, különösen úgy, hogy egy hosszú távú együttműködést szeretnénk elkezdeni. Nagyon hízelgő és megindító volt látni a lelkesedést az IndyCar és szurkolói részéről azzal kapcsolatban, hogy a McLaren és talán Fernando is a sorozat tagja lehet. Azonban még sok dolognak kell a helyére kerülnie, mi pedig módszeresen megyünk végig a folymaton. Jelenleg azon dolgozunk, hogy mindent véglegesítsünk, ezt pedig nem lehet siettetni."

Amennyiben a McLaren a beszállás mellett dönt, az IndyCarban szereplő, Chevrolet motorokat használó Harding Racing lehet a megmentője, amely egyre szorosabb kapcsolatot ápol az Andretti Autosporttal.

A McLaren a Harding Racing bázisán készíthetné fel az autóit a saját, és az Andretti által biztosított emberekkel annak érdekében, hogy a megakadályozzák a Honda és a Chevrolet emberei közötti információcserét.

„Nehéz elhinni, hogy ebbe bármelyik motorgyártó belemenne" – nyilatkozta az Autosportnak az egyik rivális IndyCar csapattulajdonos. Egy másik lehetőség, hogy a McLaren a Chevrolet motorokat használó Ed Carpenter Racinggel szövetkezik kizárólag a 2019-es Indy 500-ra, hogy aztán Alonso 2020-ra, WEC kötelezettségei lezárultával megkapja a felhatalmazást a Hondától a teljes szezonra.