Vettel: Nehéz verseny volt, de kiállok a csapatért

Sebastian Vettel nem tagadta, hogy a rossz taktikán úszott el a második helye, nem hoztak ki mindent az autóból, ennek ellenére megvédte a Ferrarit.

Az elrontott időmérő edzés után a Ferrari és Sebastian Vettel nehéz helyzetből vághatott neki a Szingapúri Nagydíjnak, amelyen agresszív stratégiával próbálták meg átugrani az élen haladó Lewis Hamiltont, ez azonban olyannyira visszafelé sült el, hogy a rajtnál megszerzett második helyet is elbukták, majd Vettelnek a teljes futamot gumispórolással kellett töltenie.

A német pilóta a harmadik helyről rajtolva már az első körben megelőzte a második pozícióból induló Max Verstappent, majd a biztonsági autós fázis után szorosan tapadt Hamiltonra. A Ferrari a 14. körben kihívta Vettelt, és ultralágy gumikat tett fel az autójára, hogy egy gyors kivezető körrel Hamilton elé vágjon. A Mercedes egyből reagált, azonnal kihívta Hamiltont, aki lágy gumikat kapott, és Vettel elé jött vissza.

Mindennek tetejébe a pár körrel később kiálló Verstappen is visszaszerezte a pozícióját Vettellel szemben, aki így a kerékcserék után a 3. helyen haladt, a lágy gumikon autózó riválisokkal szemben pedig elkezdhetett tojásokon lépkedve spórolni a gumikkal.

„Elég nyilvánvaló, hogy mivel próbálkoztunk, de nem jött be. A Red Bull nagyon jól reagált, és átugrott minket. Nem hiányzott sok, ezekkel a gumikkal azonban az elsődleges az volt, hogy eljussunk a célig. A stratégia az volt, hogy előzzük meg Lewist, ez azonban nem sikerült, kár, hogy elveszítettük a második helyet. Ezután a fő szempont az volt, hogy megtartsuk a harmadik helyet" – mondta Vettel a verseny után.

Vettel először azt mondta a rádión, nem fog eljutni a célig az ultralágy abroncsokon, végül azonban csak sikerült neki, közben pedig a negyedik helyen autózó Valtteri Bottas támadásaitól sem kellett tartania.

„Nem voltam valami magabiztos azt illetően, hogy eljuthatunk a végéig [az ultralágy gumikon], de végül sikerült. Meglepő volt látni, hogy Valtteri nem volt képes felzárkózni, és még nálam is jobban szenvedett. Világos, hogy nem voltunk elég gyorsak a versenyen, meg kell értenünk, hogy miért nem. Megpróbáltunk elé kerülni, de Lewis túl gyors volt. Amint az ember az élre kerül, itt kontrollálni tudja a tempót, mi azonban egyszer sem kerültünk az élre."

A Ferrari négyszeres világbajnoka azt mondta, nem hoztak ki mindent a lehetőségeikből, azt azonban egyértelművé tette, ezzel nem a csapatot okolta.

„Amikor valami nem jön be, mindig könnyű kritizálni, de mindig meg fogom védeni a csapatot. A futam alatt hozott döntésekkel megpróbálunk agresszívek lenni és megnyerni a versenyt, amikor ez működik, az nagyszerű. Összességében nagyon erős autónk volt, Kimi és én is nagyon versenyképesnek tűntünk az edzések során, a versenyen azonban végül a harmadik és az ötödik helyen végeztünk. Mint tegnap, most sem ott zártunk, ahová az autónk a tempója alapján tartozna. Erre gondolok, amikor azt mondom, nem hoztunk ki mindent magunkból. Vannak dolgok, amelyek feltűnőek, amelyeknél tanulhatunk a többiektől. Amikor fél perccel előttünk végeznek, akkor valamit nyilvánvalóan jobban csináltak."

Sokak szerint jelenleg a Ferrarié a leggyorsabb autó, Vettel ezzel azonban nem ért egyet. „Lewis azt mondja, nem számított arra, hogy 10 ponttal növeli az előnyét itt, mi pedig vélhetően nem számítottunk arra, hogy 10 pontot veszítünk. Soha nem hittem azt, hogy sokkal gyorsabb autónk van a többieknél, ahogyan azt az emberek mondják, azt tudom, hogy jó autónk van. Megvan a sebességünk, ma egy kicsit lassabbak voltunk, de nehéz következtetéseket levonni, mert nagyon más volt a futamom."

Kimi Räikkönen az ötödik helyen zárt, akárcsak Vettel, ő sem tudott javítani a rajtpozíciójához képest. „A tegnapi nap sokat számított, mert nehéz itt előzni. Az autóm elég jó volt a versenyen, de amikor az ember itt beszorul valaki mögé, utána nagyon nehéz túljutni rajta. Az egyik futamon az egyik csapat, a másikon a másik a gyorsabb, nagyon kicsik a különbségek.” – mondta Räikkönen.