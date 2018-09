Ismét megtilthatják a versenyzést a Force Indiánál

Noha hivatalosan versenybalesetnek minősítették, a Force India csapatfőnöke szerint nem volt az Esteban Ocon és Sergio Pérez szingapúri ütközése, ami után újra korlátozhatja pilótáit a nagydíjak első körében.

Az izgalmakat az élmezőny helyett valamivel hátrébb kellett keresnünk a Szingapúri Nagydíjon, ott azonban akadt belőle bőven. A régi idők emlékére Esteban Ocon és Sergio Pérez rögtön a rajt után összeakadt, előbbi a falban végezte. A két csapattárs tavaly Bakuban, majd Spában is ütközött, a csapatuk ezután pedig megtiltotta nekik, hogy egymással csatázzanak az első körben. Azóta feloldották a tiltást, most azonban ismét bevezethetik.

Pontszerzéssel kecsegtetett a Force Indiának a szingapúri verseny, hiszen Pérez a hetedik, Ocon a kilencedik helyről rajtolt. Végül nulla ponttal zárt az alakulat, ami nagyban a két pilóta rajt utáni ütközésének volt köszönhető. „Sajnálatos baleset volt, olyan, amit nehéz elkerülni – nyilatkozta Pérez a verseny után a Sky Sportsnak. – Éppen gázt adtam, amikor éreztem az ütést, azt sem tudtam, hogy Esteban volt az. A csapat ezután mondta, hogy ő volt, nagyon sajnáltam, bárcsak láttam volna. Nincs igazán mit mondanom neki, egyszerűen nagyon sajnálom összességében a mai napot."

A sportfelügyelők versenybalesetnek minősítették az esetet, és nem büntették Pérezt.

Martin Brundle, a Sky Sports szakkommentátora a futam alatt azon a véleményen volt, hogy bár a mexikói hagyhatott volna több helyet, valójában Ocon volt felelőtlen

amiatt, hogy egy arra alkalmatlan ponton próbálta meg megelőzni csapattársát. Otmar Szafnauer, a Force India csapatfőnöke már nem volt olyan elnéző, mint a sportfelügyelők, mindkét versenyzőjét, de leginkább Pérezt hibáztatta.

Pérez egyből bocsánatot kért az ütközés után, miközben Ocon jelentette, csapattársa csúnyán eltalálta

„Elfogadhatatlan, hogy így összeütközzenek egy olyan helyén a pályának, ahol nincs bukótér. Helyet kell hagyniuk egymásnak, a csapat fontosabb, mint bármelyik személy – mondta a Sky Sportsnak. – Vissza kell térnünk a tavaly bevezetett szabályokhoz, át kell vennünk az irányítást, ha ezt fogják csinálni Amint beülnek az autóba, már nehéz irányítani, hogy mit tesznek, azt megelőzően azonban megtehetjük."

A Force India a korábbi ütközések miatt megtiltotta versenyzőinek, hogy az első körben versenyezzenek, később azonban ismét megengedte, a mostani incidens után azonban elképzelhető, hogy újra megtiltja.

„Spa után vezettük be a saját szabályainkat, azóta nem is történt ilyen – mondta Szafnauer. – A múltban nem engedtük őket versenyezni az első körben, utána engedtük, de ennek most véget vethetünk. Ha így is folytatják, akkor vannak más módszerek is, hogy elválasszuk őket. Reméljük, hogy ezeket nem kell alkalmaznunk."

A Sky Sports kérdésére, hogy mit mondana Péreznek, Szafnauer így felelt: „Azt, hogy ez elfogadhatatlan. Amennyire én láttam, volt elég hely a bal oldalon, a csapattársának pedig helyet kell hagynia. Amennyiben valaki más lett volna, ez versenybaleset, de ha a csapattársad az, akkor helyet kell neki hagyni."

Péreznek nem az Ocon elleni volt az egyetlen ürközése, később Szergej Szirotkinnal is összeakaszkodott, miután körökön keresztül hiába támadta a jóval lassabb Williams-t. A versenyem elkezdett kicsúszni a kezeim közül, talán egy kicsit alábecsültük, hogy mennyire lesz nehéz megelőzni őt, és csak koptattam a gumikat, a fékeket, a motort, úgyhogy nagyon frusztráló volt. Nehéz volt Szirotkin mellé kerülni, aztán összeértünk. Valószínűleg az erős időmérőnek fizettük meg az árát, [ami miatt így a leglágyabb keveréken kellett rajtolnunk.] A verseny után mindig könnyű megmondani, hogy mi lett volna a helyes taktika, ma valószínűleg nem azt választottuk."

Pérez áthajtásos büntetést kapott, amiért nekikormányozta az autóját Szirotkinnak.

A mexikói utólag úgy véli, megérdemelte a büntetést.

„Még meg kell néznem a felvételeket, de hamarabb csuktam be az ajtót, mint kellett volna. Még meg kell néznem, de szerintem jogos volt a büntetés. Keményen versenyeztünk, keményen védte a pozícióját, sokat mozgolódott a féktávokon, többször el is fékezte magát. Megpróbáltam keresztülverekedni magam rajta és rázárni az ajtót, de túl közel volt."