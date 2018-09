Alonso sérülten készül kilencversenyes maratonra

A kétszeres világbajnok még a belgiumi óriásbaleset következményeit nyögi, ráadásul újabb, még a nyárinál is megterhelőbb roham vár rá.

Nagy fába vágta a fejszéjét Fernando Alonso az idei szezon során, mivel az F1-es világbajnokság mellett az FIA WEC teljes szuperszezonját is teljesíti jövő nyárig, ennek részeként indult a Le Mans-i 24 órás versenyen, és nemrég IndyCart is tesztelt az USA-ban. Ez már önmagában kimerítő menetrend, ráadásul Alonsót sérülés is hátráltatja.

A kétszeres világbajnok is részese volt a három héttel ezelőtti Belga Nagydíjon történt hatalmas rajtbalesetnek, amely során Nico Hülkenberg nekiment Alonso autójának, a McLaren pedig átrepült Charles Leclerc autóján, majd a bukótérben állt meg. Szerencsére mindenki a saját lábán szállt ki a roncsokból, de Alonso keze kisebb sérülést szenvedett.

„Azt gondoltam, mostanra oké lesz, de többé-kevésbé még mindig ugyanannyira fáj. Ez furcsa – idézte a Racefans. – Vezetés közben szerintem az adrenalin miatt az ember nem érez semmit. Hétköznapi dolgok, például fogmosás során érezni némi fájdalmat” – mondta.

Alonso a következő 11 hét során összesen 9 versenyen vesz részt, ami teljesen egészségesen is igen megterhelő roham lenne a számára.

Nyáron már teljesített egy hasonlóan mozgalmas időszakot, akkor azonban a versenyek egy kivétellel Európában zajlottak, ősszel viszont több időzónában is autóba kell majd ülnie. „Most Japán, Austin [USA], Brazília, Kína, Abu-Dzabi jön, szerintem ez kissé még megterhelőbb lesz. Keménynek ígérkezik. Remélem, felkészült leszek, a lehető legjobbat próbálom majd nyújtani.”

A McLaren pilótája a jövő hétvégén, szeptember 23-án és november 4-én pihenhet, hiszen besűrűsödnek az F1-es nagydíjak és október 14-én Fudzsiban, majd november 18-án Sanghajban a WEC küzdelmei is várnak rá. Az F1-es szezon november 25-én ér véget Abu-Dzabiban, de elképzelhető, hogy Alonso a jövő év legelején is autóba ül az USA-ban.

A Szingapúri Nagydíj előtt közzétettek egy sejtelmes videót, amiben Alonso és a NASCAR-legenda, Jimmie Johnson arra utal, hogy valamilyen együttműködés, talán autócsere jöhet létre köztük,

és valószínűleg Alonso korábbi IndyCar-tesztje sem marad majd következmények nélkül. A kétszeres világbajnok azt ígérte, október során bejelentést tesz a jövő évi terveiről, egyelőre annyit lehet tudni, hogy az F1-ben nem indul, a WEC szuperszezonját viszont teljesíteni szeretné, így jövő nyáron akár újabb világbajnoki címet is szerezhet, sportautóval.