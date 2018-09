A Ferrari csapatfőnökének jól cseng a Schumacher név, már csak ezért sem mondana nemet a hétszeres világbajnok fiának.

A Forma-1-es csapatfőnökök sem siklottak el a hétszeres világbajnok Michael Schumacher fiának utóbbi időben mutatott teljesítménye felett. Mick jelenleg a második helyen áll a Forma-3-as Európa-bajnokságban, nemrég pedig az újságírók a Toro Rossóval is összehozták egy jövő évi F1-es ülés kapcsán.

Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója később cáfolta, hogy kapcsolatban állnának a 19 éves versenyzővel, Szingapúrban azonban megtudhattuk, ennek ellenére sokan képesnek tartják Micket arra, hogy eljusson a száguldó cirkuszba, a Ferrari pedig már csak a neve miatt sem küldené el.

Hat éve annak, hogy utoljára olvashattuk a Schumacher nevet F1-es nagydíjhétvége eredménytáblázatán, az F1-es csapatfőnökök szavaiból ítélve azonban ennyit vélhetően már nem kell várni arra, hogy ismét megtehessük. Számos istállónak még legalább egy szabad ülése van a 2019-es szezonra, többek között a Haas sem döntött még jövő évi párosáról,

Günther Steiner csapatfőnök azonban jelezte, ők a tapasztalatot részesítik előnyben.

„Elég nagy a felhajtás Mick Schumacher körül, jelenleg nagyon jól teljesít a Forma-3-ban, de nem foglalkoztunk vele. Jelen pillanatban, fiatal csapatként, inkább a tapasztalt pilóták felé hajlunk, ugyanakkor szerintem Mick Schumachernek van jövője a Forma-1-ben, úgyhogy várjuk ki, mit csinál az elkövetkező években és mik a tervei. Talán nem akar egyenesen a Forma-1-be kerülni" – mondta Steiner. Gil de Ferran, a McLaren sportigazgatója, valamint Frédéric Vasseur, a Sauber csapatfőnöke is egyetértett abban, hogy nagy ugrás lenne a Forma-3-ból egyből a Forma-1-be lépnie, a legvalószínűbbnek az tűnik, hogy jövőre a Forma-2-ben fog versenyezni.

„Őszintén szólva úgy gondolom, hatalmas a lépcső a Forma-3 és a Forma-1 között, a jelenlegi, korlátozott számú teszttel a téli időszakban pedig nem akarom azt mondani, hogy lehetetlen, de meglehetősen nehéz meglépni ezt a lépcsőfokot” – mondta Vasseur. Talán több értelme lesz a Forma-2-be, vagy valami hasonló sorozatba mennie. Ugyanakkor kapcsolatba léphet egy Forma-1-es csapattal, esetleg részt vehet első szabadedzéseken. Sok módja van annak, hogy az ember felkészüljön a Forma-1-re."

„Nyilvánvalóan nagyon jól teljesít a Forma-3-ban, amely nagyon nehéz bajnokság, jó értékmérő arra vonatkozóan, hogy az ember mennyire jó, úgyhogy ő egyértelműen nagyon jó – dicsérte Gil de Ferran. – Nincs semmilyen kapcsolatunk vele, de mi a McLarennél mindig szem előtt tartjuk a teljes motorsport-palettát. Ahogy Frédéric [Vasseur] is mondta, bárcsak több lehetőségünk lenne fiatal tehetségekkel dolgozni, talán többet tesztelni és ehhez hasonlók, hogy kapcsolatot építsünk és segítsünk a Mickhez hasonló versenyzőknek."

Michael Schumacher karrierjében meghatározó szerepet töltött be a Ferrari, ahogyan ez fordítva is igaz, a Scuderia történelmének a német rekordbajnok a legsikeresebb pilótája. Ezért Maurizio Arrivabenét, a vörösök csapatfőnökét is megkérdezték, nem szeretné-e esetleg leigazolni az ifjú Schumachert a Ferrari versenyzői akadémiájára. Arrivabene nyilvánvalóvá tette, édesapja miatt Mick Schumacher neve is vonzó a Scuderia számára.