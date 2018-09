Jó időmérő nélkül semmit sem ér a Red Bull versenytempója

Hiába volt erős a Red Bull a hosszú etapokon a Szingapúri Nagydíj péntekjén, ha az időmérőn ismét a Ferrarik és a Mercedesek mögött lesz, aligha harcolhat a győzelemért.

A monzai és spái erőpályák után Szingapúrban ismét egy, a korábbiaknál kedvezőbb futam következik a Red Bullnak, amely pénteken megmutatta, hogy a versenyen közel lehet a Ferrarihoz és a Mercedeshez, de csak akkor, ha javít az egykörös tempóján, különben a hosszú etapokon mutatott biztató teljesítményt kidobhatja a kukába.

Akárcsak egy évvel korábban, ezúttal is Daniel Ricciardo kezdett az élen Szingapúrban, a nyomában csapattársával, Max Verstappennel. A helyi idő szerint esti tréningre azonban Kimi Räikkönen és Lewis Hamilton is beférkőzött a két energiaitalos autó elé,

aminek oka Christian Horner szerint részben az volt, hogy nem tudták elég gyorsan felmelegíteni a leglágyabb keveréket.

„A második edzés nem volt olyan jó, mint az első, küzdöttünk az egyensúllyal a hiperlágy gumikon, úgyhogy lesz min dolgoznunk este – nyilatkozta a Red Bull csapatfőnöke a Sky Sportsnak. – A hosszú etapok viszont biztatóak voltak, mindössze a leglágyabb keveréken kell összeszednünk magunkat, mivel elég érzékeny, talán nem tudunk bele elég energiát vinni elég korán, ez azonban a hosszú etapokon segít. Amint bemelegszenek, a balansz is elég jó velük."

A második edzésen Max Verstappent kisebb olajszivárgás is hátráltatta, így az eredmény ellenére a holland sem volt tökéletesen elégedett. „Elég gyors az autó, de még fejlődhetünk vele, nem volt tökéletes napom. Nem hiszem, hogy megvan a tempónk ahhoz, hogy a pole-ért harcoljunk."