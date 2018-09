Vettel: Nem Hamiltont, saját magamat kell legyőzni

Önkritikusan értékelte pillanatnyi helyzetét a világbajnoki címre hajtó Sebastian Vettel. Szerinte az autója elég jó a végső győzelemhez.

Az utolsó harmadához érkezik az idei F1-es világbajnokság, az élen zajló csata továbbra is szoros Sebastian Vettel és Lewis Hamilton között, a brit pilóta viszont a pontversenyt magabiztos, 30 pontos előnnyel vezeti. Ez részben annak is köszönhető, hogy Vettel több balesetbe is belekeveredett a szezon során, így értékes pontokat vesztett ellenfelével szemben.

Vettel eddig általában azt mondta, nem aggasztják az elszalasztott lehetőségek, mert az autóját erősnek és versenyképesnek tartja, a pontszerzésre azonban egyre kevesebb alkalom marad. Szingapúrban a német pilóta is elismerte, hogy javítania kell a teljesítményén ahhoz, hogy felülmúlhassa Hamiltont és a Mercedest.

„Szerintem számomra elég nyilvánvaló a helyzet – nyilatkozta. – Úgy gondolom, én vagyok saját magam legnagyobb ellensége. Nagyszerű autónk van és minden lehetőségünk adott, hogy a magunk javára fordítsuk a helyzetet. Pillanatnyilag nyilvánvalóan [Hamilton] vezet, őt kell megverni, de szerintem ehhez mindenünk megvan.”

Vettel később megismételte, hogy nem kifejezetten Hamilton vagy a Mercedes legyőzésére hajt.

„Először is, mi leszünk a saját legfőbb ellenségünk, és nem [Hamilton] személyesen vagy ők, csapatként. Szerintem magunkkal kell foglalkoznunk, ha ezt megtesszük, jó esélyünk lesz jól szerepelni, versenyeket nyerni, és a dolgok jobban fognak mutatni.”

A német pilóta kijelentette, nem elégedetlen az idei teljesítményével, de ha rosszul mennek a dolgok, akkor ezt másként érzi. Szerinte normális, hogy pilótaként néha úgy véli, jobban is szerepelhetett volna, de rámutatott, hogy akadtak olyan versenyek is, amiket megnyert, pedig nem igazán volt erre esélye.

Az biztos, hogy Németország volt a legrosszabb, de szerintem a legfontosabb, hogy tudom, mi történt és van rá magyarázat.”

Mindenkinek meglehet a saját véleménye arról, hogy mi történt. Nagyon szerettem volna nyerni Németországban, de nem nagyon foglalkoztat ez. Én alapvetően előre tekintek, és nem azzal foglalkozom, hogy mit tudtam volna másként csinálni, hogy elkerüljem a történteket.”