Hamilton: Csak szombaton derül fény a Ferrari valós tempójára

Noha egyik pénteki edzést sem zárták az élen, Lewis Hamilton és Valtteri Bottas is megerősítette, az autójuk sokkal jobb, mint a korábbi nagy leszorítóerőt igénylő pályákon.

Bizakodik a Mercedes a Szingapúri Nagydíj első napja után. Tavaly a nyers tempó terén a Ferrari és a Red Bull mögött voltak, Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen, valamint Max Verstappen első körben történt ütközése után mégis meg tudták nyerni a versenyt, az idén pedig reménykednek benne, hogy önerőből is harcban lehetnek a győzelemért.

Az első edzésen a két Mercedes a Red Bullal és a Ferrarival ellentétben még nem tette fel a leglágyabb keveréket, a tabellán elfoglalt nem túl előkelő helyük ennek volt köszönhető. A második gyakorláson már megtették,

Hamilton mindössze 11 ezreddel lemaradva második lett Kimi Räikkönen mögött, ami azonban ennél fontosabb, jól érezte magát az autóban.

„Közel voltunk a Ferrarikhoz, de csak holnap derül ki, hogy valójában mennyire gyorsak. Az autót egyértelműen jobb érzés volt vezetni, mint korábban – mondta Hamilton. – A pálya is hihetetlen, sokkal gyorsabbak vagyunk, mint tavaly, de ettől a kör is sokkal nehezebbé vált, mert nagyobbak a nehézségi erők, gyorsabban kell reagálnunk, a pilótafülkében pedig őrületesen meleg van. A második edzésen két kilót vesztettem a testsúlyomból, szerintem vasárnap még többet fogok."

Sebastian Vettelhez hasonlóan Hamilton is számol a Red Bullal. „Meglátjuk, miként mennek a dolgok holnap, de úgy néz ki, hogy háromcsapatos küzdelem lehet a Ferrari, a Red Bull és köztünk."

Hamilton közel volt ahhoz, hogy megtorpedózza világbajnoki riválisát

Hamilton egyébként feltűnően sokat hibázgatott, mindkét tréningen többször elfélkezte magát, egyszer ráadásul kis híján Vettel Ferrariját is telibe találta a 14-es kanyar féktávján, csak blokkoló kerekekkel a bukótérbe menekülve tudta elkerülni az ütközést.

Valtteri Bottas több mint 6 tizeddel lemaradva csapattársától csak azt ötödik lett délután, elmondása szerint nem sikerült igazán jól egyetlen gyorsköre sem, az autót azonban gyorsabbnak érezte, mint a szezon korábbi, nagy leszorítóerős helyszínein.

„Már az első edzés jobb volt, mint tavaly. A másodikon a Red Bull és a Ferrari is nagyon gyorsnak tűnt, de nem voltunk messze tőlük. Az autó nagyon sokat fejlődött a magas leszorítóerős konfigurációban, sokkal gyorsabb, még a szezon elejéhez viszonyítva is. Nagy változtatásokat hajtottunk végre az első és a második edzés között, de nem mindegyik működött, ezeken az éjszaka dolgoznunk kell. Nagyon nehéz megtalálni a helyes egyensúlyt ezen a pályán. Megvan a lehetőségünk jó eredményt elérni, de abszolút jól kell beállítanunk az autót. Nem sikerült jó kört összeraknom, de a tempó úgy tűnt, megvan, úgyhogy holnap szoros lehet az időmérő."