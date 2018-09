A Red Bull megmenthetné Ocont, ha nem a Mercedesé lenne

Christian Horner szerint a Toro Rosso érdeklődne Esteban Ocon iránt, ha nem a Mercedes protezsáltja lenne. Daniel Ricciardo nem akart kiszúrni vele.

Szorult helyzetbe került Esteban Ocon, mivel a helyét várhatóan jövőre a Force India új tulajdonosának fia, Lance Stroll veszi át, más ülést pedig menedzsere és a Mercedes egyelőre nem talált neki. A mezőnyben egyre kevesebb a szabad autó 2019-re, valószínűleg csak a Mercedes motorjait használó Williamsnél lehet esélye, de ott is tehetős orosz pilóták állnak az útjába.

Ocon pályafutását általában segíti, hogy a Mercedes finanszírozza a szereplését, most viszont káros is lehet számára a kötődés, mivel a Renault és a McLaren is azért választott más pilótát a helyére, mert a Mercedes bármikor visszahívhatta volna őt Lewis Hamilton vagy Valtteri Bottas helyére. Hasonló a Red Bull álláspontja is.

„Őrület, hogy egy olyan pilóta, mint Esteban ülés nélkül maradhat jövőre – nyilatkozta Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke a Sky Italiának. – Számára pillanatnyilag nem segít, hogy a Mercedesszel áll szerződésben. Ha elengednék őt, nyilvánvaló jelölt lenne a Toro Rossónak, de mi

nem fektethetünk be egy fiatal pilóta [pályafutásába], aki az egyik ellenfelünkhöz kötődik és ez szerintem fordított helyzetben pont ugyanígy lenne.”

Ocon vesszőfutása azzal kezdődött, hogy a Force Indiánál várhatóan nem marad neki hely, a Renault pedig inkább Daniel Ricciardót választotta. Az ausztrál pilóta az Autosportnak kijelentette, nem akart kiszúrni az ellenfelével, de szerinte ez nem azt jelenti, hogy a fiatalok nem kapnak jelentőséget, hiszen most is sok 20 év alatti pilóta indul az F1-ben.

„Ez politikai és pénzügyi téma, de ez mindig szerepet játszott. Tényleg azt hiszem, hogy a mezőny nagy része most a tehetsége miatt van itt. Nem hinném, hogy a sportág rosszul áll – szögezte le. – [Ocon] bizonyára megérdemelne egy ülést, de nem ő lenne az első, aki lemarad erről. Mással is elfordult már. Nem hiszem, hogy ez az F1-es pályafutása végét jelentené.”

Ocon szerint továbbra is tárgyalások zajlanak, de úgy érzi, „egyre kevesebb” az esélye, ő viszont továbbra is igyekszik megfelelni. Rámutatott, hogy 11:3-ra veri Sergio Pérezt az időmérőkön.

„A régi riválisaim, Max [Verstappen], Pierre [Gasly] és Charles [Leclerc] már élcsapatokhoz került, dobokért és győzelmekért küzdhetnek. Ellenük versenyzem már az első nap óta. Ez éhesebbé tesz, mint valaha. Ha jövőre nem is lesz ülésem, keményen fogok igyekezni, hogy visszaszerezzem.”

Verstappen is erre számít, Will Buxton riporternek azt mondta, Ocon vissza fog térni, mert „az öregfiúknak is menniük kell egyszer.”