Alonso a NASCAR-t is kipróbálhatja

A McLaren spanyol pilótája a hétszeres bajnok Jimmie Johnsonnal cserélhet autót. Csak egyszeri alkalomról lesz szó, vagy esetleg a Daytona 500 is szerepel Alonso tervei között?

Fernando Alonso még mindig nem jelentette be, hol versenyez jövőre, a Szingapúri Nagydíj előtt pedig újabb lehetőséget vetett fel egy videóban. Alonso és a hétszeres NASCAR-bajnok Jimmie Johnson egyszerre tett ki a közösségi oldalaira egy videót, amelyben egymással telefonálnak arról, hogy milyen klassz dolgokat lehet csinálni az Atlanti-óceán azon oldalán, ahol a másik van.

„Úgy tudom, hogy talán van egy kis szabadidőd" – indított Johnson a videó elején, amire Alonso visszakérdez: „Van valami jó ötleted?" A két bajnok ezután kölcsönösen megállapítja, hogy mindkettejüknél akad szórakoztató elfoglaltság, majd Johnson szól, hogy hívja a kötelesség, vezetnie kell az autóját, de majd visszahívja Alonsót.

A videó azzal zárul, hogy Johnson és Alonso is saját autójával köröz, előbbi egy oválpályán, utóbbi egy F1-es aszfaltcsíkon, majd megjelenik a „folytatjuk" felirat a képernyőn.

Alonso nemrég elkezdte követni a NASCAR és a Daytona International Speedway Twitter-fiókját, ettől pedig rögtön elkezdődtek a találgatások, hogy az Indy 500 mellett esetleg a Daytona 500-on is kipróbálná magát jövőre. Annak ugyanakkor kicsi az esélye, hogy a spanyol kétszeres világbajnok a NASCAR-ban versenyezzen teljes munkaidőben, a hőn áhított Triple Crown-t ugyanis az Indianapolis 500-on tudná csak elhódítani, aminek megnyerésére nagyobb a sansza, ha az egész idényt teljesíti.

Alonso és Johnson kedélyesen csevegnek, de még nem derül ki, hogy pontosan milyen célból

A McLarentől nem lenne idegen, hogy aktuális világbajnok pilótáját beülteti egy NASCAR-ba, 2011-ben Lewis Hamilton cserélt autót a háromszoros bajnok Tony Stewarttal Watkins Glenben, így most is arról lehet szó, hogy a szezon lezárultával Alonso és Johnson autót fognak cserélni egy médiaesemény keretein belül, hogy mindketten kipróbálhassák a másik munkaeszközét. A wokingiak előtt a Williams is csinált hasonlót 2003-ban, Indianapolisban, akkor Juan Pablo Montoya és Jeff Gordon csapott egy kis hírverést a két sorozatnak.

Norris reméli, hogy összemérheti magát Alonsóval

Jövőre a Carlos Sainz-Lando Norris kettőssel áll fel a McLaren a rajtrácsra, a 18 éves britet pedig sokan, köztük Zak Brown csapatfőnök is a jövő nagy sztárjának tartják. Norris már két szabadedzésen is vezethette a McLarent, Spában Alonso, Monzában Stoffel Vandoorne helyére ült be. Az összehasonlítás mindkétszer igen nehéz volt a wokingiak két jelenlegi versenyzőjével, hiszen Vandoorne műszaki gondokkal küzdött Belgiumban, Olaszországban pedig az esős körülmények nehezítették a dolgot.

Norris már az év elején, a Daytonai 24 óráson vezetett Alonsóval egy csapatban, azt azonban, hogy akkor, valamint Monzában gyorsabb volt-e a csapat adatai alapján a spanyolnál, nem kommentálta.

Azt ugyanakkor elismerte, hogy szívesen lett volna Alonso csapattársa jövőre,

miután azonban másképp alakultak a dolgok, könnyen lehet, hogy már sosem derül ki, meg tudta-e volna szorongatni a kétszeres világbajnokot.

Imádtam volna, ha Fernandóval egy csapatban vezethetek, remélhetőleg a jövőben fogok is, akár a Forma-1-ben, akár valamilyen hosszú távú versenyen. Szerintem minden versenyző szereti azt gondolni, hogy mindenki másnál gyorsabb, de nehéz minket összevetni. Amennyiben egy egész szezont teljesíthetnék mellette, az jó összehasonlítás lehetne, de a legjobb lehetőség erre a Daytonai 24 órás volt. Még úgy is nagyon hasonló köröket futottunk, hogy ő 5-6 kilóval nehezebb nálam. Az autóban az én súlyomhoz voltak igazítva a ballasztok, ami egyértelműen előny volt számomra."

„Nem hiszem, hogy ezzel kellene foglalkoznom, észben tartom, hogy miként teljesítettem ellene Monzában és Daytonában. Jelenleg még magam sem tudom, hogy gyorsabb vagyok-e vagy lassabb. Nehéz megmondani, hogy pár éven belül gyorsabb lehetek-e annál, mint ő volt" – mondta a McLaren fiatal tehetsége.