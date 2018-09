Nem írja le az idei szezont a Red Bull

Christian Horner szerint a legnehezebb versenyeiken már túl vannak, ráadásul jól is szerepeltek. Úgy véli, a következő pályák kedvezhetnek nekik.

Nagy változások előtt áll a Red Bull, és az idei szezon során már az egyéni és a konstruktőri világbajnokságban sem számíthatnak előrelépésre, Christian Horner csapatfőnök mégis várja a szezon további versenyeit, és nem célzott arra, hogy leállnának az idei fejlesztésekkel.

A Red Bull az Olasz Nagydíjon beszerelte a Renault legújabb, „C” specifikációjú erőforrását, további fejlesztésre nem számítanak, ráadásul jövőre a Toro Rossóhoz hasonlóan a Honda motorjait fogják használni. Távozik az egyik versenyzőjük, Daniel Ricciardo is, a helyét Pierre Gasly tölti majd be, aki a szimulátorban már át is vette Ricciardo feladatait.

Horner ennek ellenére nem írta még le a 2018-as szezont: „Nem igazán. Még mindig borzasztó sokat tanulhatunk – nyilatkozta a Racer.com-nak. – Nagyon várom, hogy Szingapúrba menjünk, várom már a visszatérést Mexikóba is. Japán érdekes lehet a számunkra, Brazília is, ha esni fog az eső. Úgyhogy, sok dolog van még, amiért küzdeni lehet az idén” – vélte.

Spa és Monza volt a két legkeményebb verseny. Spában dobogóra állhattunk és Monzában is összejöhetett volna, ez egyáltalán nem rossz.”

A Red Bull győzelmet ünnepelhetett Monacóban, a szezon leglassabb utcai versenyén, és hagyományosan jól szerepelnek Szingapúrban is, ahol Ricciardo 2. már lett, győzni azonban egyelőre nem tudtak. Várhatóan nem lesznek annyira erősek, mint Monacóban voltak, erre figyelmeztetett Horner is.

„Remélhetőleg versenyképesek leszünk Szingapúrban. Nos, Szingapúr nem Monaco, hosszabb egyenesek vannak, meg ilyenek, Monzában viszont az időmérőn bő 1 másodperc volt a hátrányunk. Ennél remélhetőleg közelebb leszünk. Azt tudjuk, hogy a versenyen fel tudunk nőni az élen állókhoz, és Szingapúrban lehet, hogy nem csak egy bokszkiállás lesz, úgyhogy több lehetőség nyílik.”

A Red Bull szempontjából kellemetlen, hogy nyár eleje óta nem közelítettek, sőt inkább lemaradtak az élmezőnytől,

ebben viszont a pályák is szerepet játszottak, mert a Kanadai Nagydíj óta több olyan helyszínre is ellátogatott a mezőny, ahol a lóerők játszották a főszerepet, e téren pedig a Renault továbbra sem áll jól. A megbízhatósági problémák viszont nem írhatók kizárólag a motorszállító számlájára, Ricciardo az elmúlt hat futam során négyszer kiesett.