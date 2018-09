A McLaren-főnök gazdasági világválsághoz hasonlítja az F1 helyzetét

Zak Brown reméli, hogy az F1 jelenlegi problémái megerősítik a Liberty Mediát és nem tántorítják el a reformoktól. Úgy véli, lehet, hogy eleinte rosszabb lesz, ami utána jóra fordul.

Számos problémával kell megküzdenie az F1-es közösségnek a sportág működtetése terén, elég csak az erőviszonyok kiegyensúlyozatlanságára, a költségekre, a közönség kiszolgálására vagy az új piacok meghódítására gondolni. Gyakori az elégedetlenség és a vita, csapatok mennek csődbe, ingadoznak a nézőszámok és rengeteg a megoldandó feladat.

A helyzet várhatóan 2021-re gyűrűzik be teljesen, akkor esedékes a kereskedelmi szerződések megújítása a jogtulajdonos és a csapatok között, új technikai szabályok és új motorszabályok is várhatók, bár utóbbi már most elbukni látszik, mert nincsenek a sportágba igyekvő új gyártók. Zak Brown, a McLaren-csapat ügyvezetője az Autosportnak elárulta, nem cserélne a Liberty Mediával.

„Bernie [Ecclestone] mindent irányított, összetartotta a dolgokat, de az egész kissé egy időzített bomba volt, most pedig néhány dolog felrobbant. Mondtam is [a Libertynek], hogy a helyzet nem szép, de néha vannak dolgok, amiknek össze kell dőlni, hogy megjavíthassuk őket.”

Brown a 2008-as gazdasági világválságot említette példaként.

„A bankok működése manapság már sokkal jobb a pénzügyi válság miatt. A pénzügyi világban mindenki tudta, hogy az egész végül össze fog dőlni. Sajnos bizonyos dolgoknak szükségszerűen tönkre kellett menni ahhoz, hogy mindent újra lehessen kezdeni.”

Az üzletember ugyanakkor figyelmeztetett, szerinte az F1 nem elég ahhoz, hogy a problémái csak úgy megoldódjanak, emlékeztetett, hogy a bankszektor is a Lehman Brothers csődje után kezdett rendeződni. Ezt F1-es nyelvre is lefordította: „Ha majd egy versenyistálló vagy egy ülést érdemlő pilóta az utcán találja magát, arra majd fel kell figyelni.”

A csapatfőnök úgy véli, az F1 tulajdonosaként a Liberty Mediának kemény kézzel keresztül kell vinnie a sportág reformjait, és akinek ez nem tetszik, az jobb, ha kiszáll a mezőnyből.

„Hiszem, hogy a Liberty a legjobbat akarja a sportnak, de azok a csapatok, amik a [tervezett] költségplafonnál többet tudnak költeni, hátrányosnak érezhetik majd ezt. Nekik viszont meg kell bízniuk a saját versenyistállójukban, aminek nem kellene a pénzzel megvehető sikerre támaszkodniuk.”