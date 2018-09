Schumacher fiára szemet vethetett a Red Bull

Michael Schumacher fia akár már jövőre az F1-es mezőny tagja lehetne a Toro Rosso színeiben, ő valószínűleg inkább az F2-ben folytatná.

Fél évvel ezelőtt még szinte elképzelhetetlennek tűnt, hogy a 19 éves Mick Schumachert bármelyik F1-es csapattal szóba hozzák a 2019-es szezonra, Michael Schumacher fia azonban begyújtotta a rakétákat az F3-as Európa-bajnokságon, az utóbbi 10 futamból hatot megnyert, és 3 pontra felzárkózott a listavezető Dan Ticktum mögé a 2. helyre. Ez a teljesítmény úgy tűnik, a Red Bull érdeklődését is felkeltette.

Azét a Red Bullét, amely Ticktumot is támogatja, sőt, ha a fiatal britnek meglett volna a kellő szuperlicenc-pontja, már az augusztusi, hungaroringi F1-es teszten beültette volna őt az RB14-esbe. Mick az F3-as sorozat legutóbbi, nürburgringi fordulóján mindhárom futamon legyőzte riválisát, kétszer a pole pozícióból, egyszer a második helyről rajtolt.

Ahhoz, hogy a Prema Theodore Racing versenyzőjének neve egyáltalán szóba jöhessen lehetséges F1-es pilótaként 2019-re, 40 pontot kell gyűjtenie az FIA pontrendszerében az elmúlt három évben.

Mick 2016-ban ezüstérmes lett az olasz és a német F4-ben, ezekért fejenként 10 pontot kapott, amennyiben pedig nem végez a 3. helynél hátrébb az idei F3-as szezonban, minden akadály elhárul az F1-es szuperlicenc megszerzése elől.

Roberto Chincero olasz újságíró értesülései szerint Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója felvette a kapcsolatot az ifjú Schumacher menedzsmentjével. Vélhetően csak puhatolózásról van szó, az azonban tény, hogy a Toro Rossóba meglehetősen nehezen találnak pilótát jövőre a bikások, akik már a többször kirúgott Danyil Kvjat visszahívását is fontolóra vették, valamint a csapat korábbi pilótája, Sébastien Buemi is üléspróbán járt Faenzában.

A Red Bulltól nem áll távol mély vízbe dobni fiatal tehetségeket, ennek Max Verstappen az iskolapéldája.

Mick Schumacher mellett szól, hogy már most több tapasztalata van együléses formaautóban, mint Verstappennek volt az F1-be kerülésekor.

Michael Schumacher azonban fia autóversenyző-pályafutásának kezdetén kikötötte, Micknek végig kell járnia a ranglétrát, mielőtt bemutatkozna a Forma-1-ben. A fiatal pilóta eddigi karrierje is a megfontolt lépésekről szól, az F4-ben és az F3-ban is két évet töltött el, jövőre pedig a Forma-2 tűnik lehetséges opciónak, ráadásul a Prema az F1 előszobájában is indít csapatot, nem is akármilyet.