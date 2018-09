Ecclestone: Alonsóból hiányzik a csapatszellem

Bernie Ecclestone az egyik legjobb pilótának tartja Fernando Alonsót, de szerinte a McLaren kétszeres világbajnoka hiányt szenved néhány dologban.

Fernando Alonso év végi távozásával egyik legjobb és legkarizmatikusabb versenyzőjét veszíti el a Forma-1, amelynek korábbi vezérigazgatója kifejtette, szerinte miért nem nevezhető minden idők legjobbjának a spanyol pilóta. A McLaren eközben mindent megtesz, hogy Alonso a lehető legjobban zárja le F1-es karrierjét.

Nico Rosberg 2016-os visszavonulása óta szakértőként követi a száguldó cirkusz történéseit. A Mercedesszel világbajnoki címet nyerő német pilóta 11 szezont húzott le egy mezőnyben Alonsóval, a spanyol pályafutásának nagy részét tehát közelről figyelhette.

„Versenyzőként ő minden idők egyik legjobbja, ennél azonban több kell, hogy valaki nagyszerű Forma-1-es pilóta legyen" – mondta Rosberg.

Az embernek jó csapatjátékosnak kell lennie, tudnia kell bánni az emberekkel, valamint mindig a jó helyen és a jó időben, a legjobb autóban kell ülnie. Így lehet versenyeket és világbajnokságokat nyerni. Alonsónak ez volt a legnagyobb gyengesége."

Rosberg mindezt Beyond Victory nevű podcastjában mondta, amelynek vendége volt Bernie Ecclestone, az F1 korábbi mindenható ura is, aki egyetértett Rosberggel.

Versenyzőként bizonyára az egyik legjobb, az én szememben azonban híján van pár képességnek ahhoz, hogy a lista tetején legyen – mondta Ecclestone Alonsóról.. – Nincs meg benne a megfelelő csapatszellem, ami miatt gyakran nem a legjobb autóban ült. Mindemellett rossz döntéseket is hozott."

Alonso a Forma-1-ben eltöltött 17 szezonjából 6 idényben volt harcban a világbajnoki címért és kétszer nyerte meg azt.

Nem számítanak szép befejezésre

Zak Brown, a McLaren ügyvezetője már a nyár elején elismerte, a csapatnak hosszú évekbe telhet, mire ismét a győzelmekért harcolhat. A belga és az olasz futamon is nagyon gyengén szerepeltek, habár utóbbin Alonsónak sikerült bejutnia az időmérő második szakaszába. A Szingapúri Nagydíj papíron kedvezhet nekik, Brown azonban pesszimista a szezon hajráját illetően, Alonso tehát aligha reménykedhet kiemelkedően sikeres búcsúban.

„Sajnos hihetetlenül gyenge autót építettünk, amely nem reagál a változtatásokra, amiből következik, hogy nincs jó autónk. Sajnos hasonló eredményekre számítok az év hátralevő részében is, de ez kicsit pályafüggő is. Csodákat nem várnék."

A McLaren ennek ellenére nem áll le teljesen, az utolsó 7 futamon is igyekszik javítani autója teljesítményén.

„A többi csapat gyorsabb ütemben fejlesztett, úgy tűnik, mi visszafelé mentünk – mondta Brown. – A valóságban azonban mindenki más ment előre, a Forma-1-ben azonban ha nem előrefelé mész, akkor hátrafelé tartasz. Tudtuk, hogy Spa és Monza az abszolút gyengepontunk lesz az autó miatt, ez pedig be is bizonyosodott. Nem adjuk fel az autó fejlesztését, mert meghatároztuk a problémákat és látni szeretnénk, hogy képesek vagyunk-e megoldani azokat."

Az istálló leigazolta James Key-t, a Toro Rosso technikai igazgatóját, akit a Red Bull egyelőre azonban nem engedett el, így a McLaren 2019-es autójára már biztosan nem lesz hatása. „Az autót most is fejlesztik, mialatt beszélgetünk. Ideális esetben szeretnénk, hogy James is részt vegyen benne, de időbe telik újjáépíteni a csapatot, 2019 köztes lépés lehet, a 2020-as autóig valószínűleg nem fogunk a teljes technikai kapacitásunkkal működni."