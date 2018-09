Lendületbe jött az F3-as Európa-bajnokságban Mick Schumacher. Zsinórban három győzelmével már a bajnoki címre hajthat, és ha így folytatja, F1-es tesztpilótai jogosítványt szerezhet.

A tavalyi szerény, 12. helyezés és a nehézkes idei szezonkezdet után a nyár folyamán elkapta a fonalat az F3-as Európa-bajnokságban Mick Schumacher, a korábbi hétszeres F1-es világbajnok Michael Schumacher fia. A 19 esztendős fiatalember a Prema Theodore Racing versenyzője Mercedes motorral, az előző 10 futamból ötöt megnyert.

Schumacher eredményei a nyári, spái fordulótól kezdtek látványosan javulni, ott még egy 4. hellyel kezdte a hétvégét, majd kiesett, a harmadik futamon azonban idei első győzelmét ünnepelhette, aztán a következő két versenyhétvégén, Silverstone-ban és Misanóban is nyert 1-1 versenyt. Erre a Nürburgringen még két lapáttal rátett, a hétvége mindhárom futamán győzött.

A svájci születésű, de német színekben versenyző pilóta ezzel feljött a pontverseny 2. helyére, mindössze 3 egységgel a Red Bull protezsáltja, Dan Ticktum mögé. Az idei szezonból még két forduló, összesen 6 futam hátravan, így jó eséllyel lehet az eredményen javítani vagy rontani is, de az élen álló kettős 41 pontra lerázta a 3. helyezett Marcus Armstrongot úgy, hogy a győzelemért 25 pont jár.

Amennyiben Schumacher megtartja a 2. helyet az összetettben, biztosan megszerzi a jogot, hogy hivatalos teszten F1-es autót vezessen,

mivel az FIA külön pontrendszerében az F3-as Európa-bajnokság 2. helye 25 pontot ér, három év alatt ennyit kell összegyűjteni az F1-es tesztpilótai licenchez. A versenyzői jogosítványhoz 40 pontra van szükség. Schumachernek egyelőre 10 pontja biztosan van, mivel az olasz és a német F4-es bajnokságban is 2. lett 2016-ban, ami egyenként ér ennyit, egyelőre nem tudni, hogy duplán elszámolják-e neki.

Akármi is lesz az eredmény, nem valószínű, hogy az ifjú Schumacher még egy szezont eltölt az F3-ban. A legvalószínűbb, hogy jövőre az F1 előszobájának tekinthető Forma-2 mezőnyében indul majd, de felmerült a DTM mezőnye is, ennek nyomán a német pilóta a múlt hétvégén kipróbált egy Mercedes demóautót, a stuttgarti gyár viszont jövőre nem vesz részt a sorozatban.

Schumacher ellátogatott a legutóbbi F1-es nagydíjra, Monzába, ahol a Kolner Express szerint találkozott Jean Todttal és az F2-ben élcsapatot működtető Nicolas Todttal is.

Az ART Grand Prix színeiben korábban Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Sébastien Buemi, Romain Grosjean, Pastor Maldonado, Nico Hülkenberg, Jules Bianchi és Szergej Szirotkin is versenyzett, és kulcsfontosságú lehet Schumacher pályafutásában is. A McLarenhez nemrég előléptetett Lando Norris kapcsán erre a korábbi formulaautós pilóta, Raffaele Marciello is rámutatott.

„A problémák az FIA F2/GP2-ben kezdődnek. Ha az ember a legjobb csapatnál megy, könnyedén nyerhet, és mindenki őt akarja. Egy normális csapatnál viszont átlagosnak tűnik. Csak egy csapatnak kellene lennie, ugyanazon a szinten, így lehetne igazán látni, hogy ki való az F1-be – írta. – Amikor az F3-ban voltam, mindenki úgy nézett rám, hogy kész vagyok továbblépni az F1-be. A GP2-ben meg átlagos pilótának tűntem. Erre most ismét tudok vezetni?” – folytatta a GT-versenyző.