Rajongói aláírást gyűjtenek Räikkönen maradásáért

Már több mint 50 ezer aláírásnál jár az a petíció, amely Kimi Räikkönen Ferrarinál tartásáért indult.

Az eddig is nyilvánvaló volt, hogy Kimi Räikkönen az egyik legnépszerűbb pilóta az F1-es mezőnyben (egy 2017-es közvélemény-kutatás szerint a 3. helyen áll ezen a listán), rajongói most pedig számokkal is igyekeznek alátámasztani ezt. Sajtóhírek szerint a Ferrari a finn pilóta leváltását tervezi, sokak szerint már meg is állapodtak Charles Leclerc-rel, a szurkolók ebbe azonban nem nyugszanak bele, és aláírásgyűjtésbe kezdtek.

Kimi Räikkönen drukkerei meglehetősen szorgosak, miután a közösségi médiában is elterjedt az aláírásgyűjtésük híre, 15 óra alatt több, mint 10 ezer virtuális szignó jött össze.

Jelenleg már 50 ezer fölött tart az összegyűjtött aláírások száma, és folyamatosan növekszik.

A petíciót Christy John indította a Change.org oldalon, és a Ferrari-csapatfőnök Maurizio Arrivabenét, az F1-sportigazgató Ross Brawnt, a Ferrari-vezérigazgató Louis Camillerit, az F1-et, valamint a Scuderia Ferrarit jelölte meg címzettként.

Leváltani Kimi Räikkönent csak azért, mert a Ferrari korábbi vezetője aláírt egy megállapodást, nem indokolt – írja Christy John. – Ezalatt a Scuderia Ferrari jelenlegi vezetőjének és Sebastian Vettelnek szüksége van Kimire, hogy megtartsák az egyensúlyt a csapaton belül. Kimi számos alkalommal jobban teljesített Vettelnél, bizonyítva, hogy újra formában van, a monzai versenyzése pedig még hitelesebbé teszi ezt."

Ross Brawn, jelenleg az F1 sportigazgatójaként dolgozó korábbi Ferrari technikai igazgató a monzai futam után elmondta, ő is változást vélt felfedezni Räikkönenben. „Mióta tavaly visszatértem a Forma-1-be, észrevettem, hogy Kimi könnyedebb lett. Sok apró dologban lehet ezt észrevenni, mint például, hogy több időt tölt aláírások osztogatásával, vagy mosolyog azoknak a kameráknak, amelyek a múltban általában csak egy mogorva nézést váltottak ki belőle."

Ebben az évben bizonyosan jobban vezet, mint bármikor azóta, hogy visszatért a Ferrarihoz, és talán hamarosan kap egy újabb esélyt" – mondta Brown.

A legtöbben szeptember 6-án vagy 7-én számítottak bejelentésre a Ferrari részéről, ez azonban nem történt meg, noha egyes források szerint John Elkann, a Ferrari új elnöke már Monzában közölte Räikkönennel, hogy az év végén mennie kell. Ezzel szemben a bejelentés elmaradása után olyan pletykák is felütötték a fejüket, amelyek szerint Leclerc 2020-ban még marad a Saubernél azért a fizetésért, amelyet a Ferrarinál kapott volna.

Räikkönen nem izgulja túl

A finn pilóta decemberben regisztrált az Instagramra, ahol rendszeresen posztol magánéletéről is. Így tudhattuk meg, hogy míg rajongók tömegei a pályafutásáért aggódnak, a Ferrari pilótája a természetet járta, majd felütötte a családi albumot, ahonnan gyerekkori képeket posztolt magáról.

Räikkönen egy aranyos képet is közzétett, amelyen saját gyerekkori fotóját hasonlította össze fia, Robin képével. A hasonlóság kísérteties, és nem csak a kinézetben, Robin ugyanis apjához hasonlóan már most imádja a benzingőzt, rendszeresen elkíséri a finn pilótát motokrosszozni, ahol többnyire kis biciklijével teker.