Az F1 rosszfiúja úgy érzi, nem csak ő, hanem Lewis Hamilton is hibás volt a 6 évvel ezelőtti spái tömegbalesetnél. A Webberrel történt szuzukai ütközés viszont csak az ő sara, majdnem fel is pofozták érte.

Romain Grosjean az F1 hivatalos podcastjában felidézte pályafutása eddigi legsötétebb időszakát, az ominózus 2012-es szezont, amikor a spái rajtbaleset után egyfutamos eltiltással sújtották, majd ezek után a Japán Nagydíjon ismét bajba keveredett, amikor az első körben kiütötte Mark Webbert a versenyből. Belgiumban az idén a 6 évvel ezelőttihez nagyon hasonló bukás történt, a vétkes Nico Hülkenberg azonban csak 10 helyes rajtbüntetést kapott.

Grosjean 2012-es kálváriája nem a Belga Nagydíjon kezdődött, az inkább a csúcspontja volt a sorozatos első körös baleseteknek. A rajt után befelé húzott, majd összeakadt a tőle jobbra haladó Lewis Hamiltonnal, aminek óriási bukás lett a vége, a pontversenyt vezető Fernando Alonso centikkel úszta meg, hogy fejbe találja őt a francia Lotusa. Grosjean hat évvel később elmagyarázta, mi vezetett a balesethez, és

azt is kifejtette, szerinte az súlyosabb hiba lett volna, ha senkitől sem zavartatva csapódik neki az előtte haladóknak, ahogy történt az Hülkenberggel az idén.

„Egyszerűen csak túl sokat akartam, mert annyira közel voltam a győzelemhez Valenciában, a GP2-ből bajnokként érkeztem, már majdnem nyertem futamot a Forma-1-ben is, másodikként végeztem Kanadában" – idézte fel a szezon Belga Nagydíj előtti részét.

„Az első kanyartól kezdve nyomtam, hogy a legjobb helyen legyek, és harcoljak a győzelemért. Elfelejtettem a tágabb képre koncentrálni, csak arra fókuszáltam, hogy pozíciót fogjak az első kanyarban és hasonlók" – mondta Grosjean.

Konkrétan a spái esetről beszélve érdekes dolgot osztott meg, még most, hat évvel később is úgy gondolja, Hamilton sara is volt az ütközés. „Továbbra is azt gondolom, hogy nem 100 százalékig én vagyok a felelős a spái balesetért, Lewisnak még volt nagyjából 50 centimétere a jobb oldalon, de akárhogy is volt, elfogadtam a büntetést."

Noha a következménye a belga futamon történteknek volt nagyobb (Grosjeant eltiltották egy versenyre, számos autó rommá tört),

a francia pilóta mégsem ezt, hanem a Japán Nagydíjon történteket tartja legnagyobb baklövésének.

Akkor a második kanyarban egyszerűen hátulról nekiment az előtte kanyarodó Webbernek, mintha az ausztrál Red Bullja ott sem lett volna.

„Számomra a szuzukai volt a legnagyobb hibám. Spában összeértem Lewis-zal és az indított el mindent. Nem az volt, hogy elfékeztem magam, és összetörtem másokat, hanem összeértünk, elvesztettem a hátsó kerekemet, három keréken pedig annyi volt, nem volt fékem. Ha ez nem az első kanyarban történt volna, semmi baj nincs."

„Ami Szuzukában történt, az 100 százalékig az én hibám volt. Annyira koncentráltam, hogy a Sauber ne tudjon megelőzni, hogy nekimentem Marknak. Azt sem láttam, hogy ott van. Utána feltettem a kérdés, mi a baj velem? Mark jött és azon volt, hogy megüt, nagyon mérges volt, összetörte a berendezést a motorhome-ban. Azt mondta, >>péntek reggel óta keményen dolgozunk, hogy jó autónk legyen a versenyre, te pedig romba döntöd az első kanyarban.<< Nem is tudtam volna jobban egyetérteni vele. Azt mondtam, >>Igen, Mark, igazad van, ha meg akarsz ütni, üss meg! Igazad van, semmit nem tudok felhozni a mentségemre.<< Úgyhogy számomra ez volt a legnagyobb hibám a Forma-1-ben."

Az újabb eltiltást megúszta, de értelemszerűen ezek után több dobása már nem nagyon volt, fokozottan oda kellett figyelnie. Ezt természetesen a többi pilóta is tudta, ezért úgy közelítettek hozzá a versenyen, hogy tudták, Grosjean engedni fog, mert túl sok a veszíteni valója.

Amikor te vagy a rivaldafényben és tudod, hogy nem hibázhatsz, mert azzal a büntetést kockáztatod, akkor természetesen a többiek ezt kihasználják, de ez normális, mindig ezt tesszük – mondta a podcastban a francia pilóta. – Amikor az ember teniszezik, az ellenfele pedig szenved a hőségtől, vagy elment a fonákja, akkor egyszerűen ki kell használni, versenyzők vagyunk, nyerni akarunk."

Grosjean azt is elmondta, a szurkolók és a média kritikája már lepereg róla, a versenytársaké azonban nagyon megviselte.

„A média és a szurkolók folyamatosan kritizálják az embert, különösen a Twitteren. Aztán találkozol velük, és soha nem mondanak semmit, mindig kedvesek. De amikor a versenyzők kritizálnak, akik ugyanazt a munkát végzik, az fájdalmas, az kemény."

A megpróbáltatások hatására sportpszichológus tanácsát kérte, akivel tulajdonképpen véletlenül futott össze, majd kétpercnyi beszélgetés után el is döntötte, neki erre az emberre van szüksége.

Úgy döntöttem, hogy felkeresek egy sportpszichológust. Már hat éve dolgozunk együtt, átbeszéltük a házasságomat, az első, a második és a harmadik gyerekem születését, az idei szezon első felét, a kudarcokat és a sikereket is. Segített és a mai napig segít.

„Amikor Párizsban vagyok, akkor felkeresem, egyébként Skype-on kommunikálunk, mert látnia kell az arcomat. Emlékszem az egyik beszélgetésünkre a 2013-as Koreai Nagydíj előtt. Azt mondta, >>készen állsz, hogy agresszív legyél az első körben.<< Erre én, >>megőrültél, azt akarod, hogy a karrierembe kerüljön?<< Teljesen elutasító voltam, aztán beszéltünk róla, agresszív voltam, és működött."

Grosjean idei szezonjának első fele kísértetiesen hasonlított a 2012-esre, egymás után jöttek a balesetek, Silverstone-ban még saját csapattársával is összeütközött. Azóta azonban úgy tűnik, ismét felülkerekedett hibáin, sajtóhírek szerint a Haas pedig már az év végén lejáró szerződésének meghosszabbítását fontolgatja.