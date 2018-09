Lauda jobban érzi magát, minden futamot megnéz

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke várja vissza a háromszoros világbajnok Niki Laudát az F1-es futamokra, a 69 éves osztráknak azonban egyelőre a pihenés és felépülés a legfontosabb.

Nem sokat hallani Niki Laudáról azóta, hogy augusztus elején sikeres tüdőtranszplantáción esett át, majd megkezdte hosszas felépülését a Bécsi Általános Kórházban. Nem sokkal a műtét után kisebb ijedtségre adott okot, hogy a háromszoros világbajnokot dialízisgépre kellett kapcsolni, állapota azonban stabilizálódott, a Mercedes csapatfőnökének, valamint üzlettársainak szavai alapján pedig egyre javul.

Niki Lauda évtizedek óta állandó résztvevője a Forma-1-es versenyhétvégéknek. Miután már nem pilótaként követhettük, több csapatnál is vezető szerepet töltött be, közben pedig a német RTL szakértőjeként is dolgozott. Jelenleg a Mercedes csapatot erősíti, mint ügyvezetői jogkör nélküli elnök,

betegsége előtt pedig elképzelhetetlen volt, hogy ne a garázsból, Toto Wolff csapatfőnök mellől kövesse végig a versenyeket.

„Niki mindnyájuknak hiányzik, különösen emberileg, nekem pedig útitársként, teniszpartnerként és barátként is – nyilatkozta Wolff a Die Weltnek. – Ezek olyan banális dolgok, de fontos volt, hogy este mindig együtt vacsoráztunk, csak mi ketten, hogy megbeszéljük a napot. Egy nagyon fontos beszélgetőpartnert és ellenpólust veszítettem el, ezért kívánom, hogy hamar visszatérjen."

A Mercedes csapatfőnöke nem bocsátkozott részletekbe barátja és honfitársa állapotáról, szavaiból azonban az tűnt ki, hogy Lauda felépülése jó irányba halad.

„Jelenleg az egészsége a legfontosabb, ezért pihenésre van szüksége, de rendszeres kapcsolatban állok vele. Minden versenyt megnéz, én pedig igyekszem friss infókkal ellátni, amennyire csak lehetséges."

A Wolff által elmondottakat Michael O'Leary, a Lauda saját légitársaságával kapcsolatban álló Ryanair vezetője is alátámasztotta. „Szerintem már sokkal jobban érzi magát, noha kritikus volt az állapota. Arra számítunk, hogy folytatni fogja a maradék 25 százalékával a Laudamotionben."

Andreas Gruber, a Laudamotion vezetője már szűkszavúbb volt az ORF-nek, ő csak annyit mondott: Beszélt Laudával, de az egészségi állapotát nem kommentálhatja.