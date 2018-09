Ecclestone: Hamilton és Vettel sem akarná maga mellé Verstappent

A Forma-1 korábbi vezérigazgatója nem hiszi, hogy a Ferrari vagy a Mercedes szívesen leigazolná a Red Bull holland pilótáját.

Max Verstappen szeptember végén lesz 21 éves, fiatal kora ellenére azonban már meglehetősen tapasztaltnak számít a Forma-1-ben, hiszen az idei a negyedik szezonja. Nem csak rutinos, hanem gyors is, ami amellett, hogy a jövő világbajnokjelöltjévé, az ellenfelek szemében fenyegetéssé is teszi. Bernie Ecclestone, a Forma-1 korábbi mindenható ura biztos benne, hogy amíg Lewis Hamilton és Sebastian Vettel a mezőnyben van, egyikük sem menne bele, hogy azonos autóval álljon ki a fiatal holland pilóta ellen.

Ecclestone a Liberty Media érkezésével teljesen háttérbe vonult, ez azonban nem jelenti azt, hogy időről időre ne mondaná el véleményét a száguldó cirkuszt érintő dolgokról. Ezúttal a 2016-os világbajnok Nico Rosberg podcastjában fejtette ki, Verstappen gyorsasága nem minden téren áldás.

„Nem hiszem, hogy bármelyik világbajnok szeretné a csapatában tudni Maxot. Szerintem neki nagyobb munka lenne ülést találni egy másik csapatban, mint Fernando [Alonsónak] – mondta Ecclestone. – Nem hiszem, hogy a Ferrari vagy a Mercedes tárt karokkal fogadná."

„Mondjuk úgy, az ember nem lenne boldog - felejtsük el most az első számú pilóta kifejezést - ha ő a toppilóta a csapatban, valaki pedig azt mondja, >>a fickó, aki a másik autót fogja vezetni, Verstappen lesz.<< Ez egy egészen más történet, Sebastian és Lewis sem akarná őt."

Verstappen egyelőre nem is tervez a Ferrarihoz vagy a Mercedeshez igazolni, a hírek szerint 2020 végéig szerződés köti a Red Bullhoz. Christian Horner csapatfőnök nem győzte méltatni versenyzőjét az Olasz Nagydíj után, amelyen Verstappen tempóját elhomályosította a Bottas leszorításáért kapott büntetés.

A Mercedes versenyzője a büntetés kiosztása után már nem támadta minden erejével a Red Bullt, Horner azonban úgy véli, pilótájának a büntetés nélkül is esélye lehetett volna esélye megtartani a harmadik helyet.„Valódi küldetés lett volna maga mögött tartani [Bottast], de Max mindent beleadott volna, hogy megőrizze a pozícióját. A Mercedes egyszerűen gyorsabb volt, mindenekelőtt nem is kellett volna előtte lennünk. A hiányosságainkat figyelembe véve az, hogy nagyjából 10 körrel a cél előtt a Mercedes előtt voltunk Monzában, hatalmas teljesítmény volt Maxtól."

Verstappen a futam után sem változtatott álláspontján, amely szerint elég helyet hagyott a Mercedesnek, Horner azonban úgy látta, a holland jobban is figyelhetett volna Bottasra.