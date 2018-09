Ilyen egy F1-es pilóta első napja

Lando Norris nem tétlenkedett, sűrű program várt rá a McLaren főhadiszállásán, mielőtt magángéppel elrepült tesztelni.

Lando Norris még csak novemberben lesz 19 éves, de már most elmondhatja magáról, hogy az F1 történetének egyik legsikeresebb és legnagyobb múltú istállójának versenyzője. Noha versenyen csak márciusban mutatkozik be a McLarenben, már többször tesztelte a csapat autóját, valamint két szabadedzésen is részt vett, a szezon hátralevő részében pedig még jó néhányon részt fog. Mégis más az, amikor az ember már hivatalos pilótaként lép be a gyár kapuján és teljesíti első kötelezettségeit a McLaren versenyzőjeként.

„Vasárnap, a verseny előtt szólt nekem Zak [Brown, a McLaren ügyvezetője], de egészen a bejelentésig nem esett le a dolog. A csapatnak másnap, 11 óra 58 perckor jelentették be, a mérnökök egyből gratuláltak, majd délben a médiával is közölték" – emlékezett vissza Norris.

A videóban első napját követhetjük végig a McLaren főhadiszállásán, immáron a csapat versenyzőjeként.

Megérkezve a McLaren Technology Centre-be, Charlotte, a csapat sajtósa egyből kezébe nyomja az istálló egyenruháját, átöltözés után pedig gyors egyeztetés jön a McLaren által készített interjúban várható kérdésekről.

Ekkor betoppan Zak Brown, a McLaren ügyvezetője, majd félig viccesen megjegyzi, hogy ebben a helyiségben nem engedélyezett a kávé. Vélhetően sokakban felsejlett Ron Dennis híresen pedáns személyisége, amely az utolsó pohár és jegyzetfüzet helyét is kényes pontossággal igyekezett meghatározni minden asztalon.

A fiatal pilóta hálája jeléül ajándékot is hozott Brownnak, egy korábban használt versenyzői sisakját. A modellt az év eleji Daytona 24 óráson viselte Norris, amikor a Brown által alapított United Autosports színeiben Fernando Alonso csapattársaként versenyzett.

A délelőtt folyamán további média kötelezettségek következtek első sorban az online és közösségi felületekre, utána pedig kezdődhetett az „igazi munka", Norris találkozott a mérnökökkel és jöhettek az eligazítások. A nap végén az MTC-ből egyenesen a reptérre vezetett az útja, ahol felült a Paul Ricardra tartó magánrepülőre, hogy elutazzon a Pirelli gumitesztjére, amelyen szerdán és csütörtökön vezeti az MCL33-ast.