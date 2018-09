Alonso IndyCart tesztelt az Egyesült Államokban

A kétszeres világbajnok vizes és száraz aszfalton is körözött az Andretti Autosport autójával a Barber Motorsports Parkban.

Fernando Alonso jövője továbbra is kérdéses, a spanyol saját elmondása szerint még mindig nem döntötte el, hogy hol fog versenyezni jövőre. Egy biztos, a Forma-1-ben nem, a legvalószínűbbnek pedig az tűnik, hogy a sportautó-világbajnokság (WEC) mellett az IndyCarban tekeri majd a kormányt. Ehhez most egy lépéssel közelebb került, az alabamai Barber Motorsports Parkban ugyanis először tesztelte a sorozat autóját klasszikus versenypályán.

Alonso az olasz és a szingapúri versenyhétvége között szakított időt arra, hogy átruccanjon az Egyesült Államokban található 3,7km-es, 15 kanyarból álló aszfaltcsíkra.

A kétszeres világbajnok az Andretti Autosport autóját tesztelte, és akárcsak a tavalyi Indianapolis 500-on, ezúttal is a 29-es rajtszámmal körözött.

„Jó, szórakoztató nap volt. Imádok új autókat tesztelni, kipróbálni az IndyCart nem oválpályán pedig különleges volt" – nyilatkozta a teszt után. Szerencsés voltam, hogy esős, félig esős és száraz körülmények között is vezethettem, összességében minden típusú aszfalton jól éreztem magam. Az időjárás jó volt ma hozzánk, kissé fújt a szél, de pozitív napot zártunk."

Alonso először vezetett IndyCart olyan pályán, amelyhez hasonlókon maga is versenyez, ennek ellenére nem jelentette ki egyértelműen, hogy ez jobban fekszik neki az oválnál. „Az ösztöneim valószínűleg azt mondják, hogy a hagyományos pályát [részesítem előnyben], mert egész életemben ilyenen vezettem, ugyanakkor az Indy 500 nagyszerű élmény volt, ezért 50-50 százalék. Imádom az autó érzetét klasszikus pályán, de azt is, ahogyan az oválon versenyeznek, a szélárnyék kiszámítását. A forgalom és az előzés egy kicsit könnyű az oválon, az akció szempontjából viszont imádtam az Indy 500-at."

Alonso korábban is említette, hogy már tavaly is szeretett volna rendes pályán tesztelni, de csak most sikerült megtalálni a megfelelő időpontot a gyakorlásra.

„Már tavaly is kerestem a lehetőséget , volt is néhány lehetőségem az Indy 500 után, de nem találtuk időpontot rá. Imádok vezetni, új autóban, új tapasztalatokat szerezni és sok új dolgot tanulni a csapattól, a mérnököktől és mindenkitől."

Az Olasz Nagydíj helyszínén a spanyol úgy fogalmazott, részt vehet a teljes szezonban, csupán egy versenyen, vagy egyen sem, minden lehetőséget meg fog vizsgálni.