A Mercedes ugyanazt csinálja, mint a Ferrari Schumacherrel

A Ferrari korábbi elnöke szerint a maranellóiaknak nincs joga kritizálni az Olasz Nagydíjon Lewis Hamiltont segítő Mercedest, mivel a Ferrari is ugyanezt tette korábban.

Luca di Montezemolo 23 évig, 1991-től 2014-ig volt a Ferrari elnöke. Irányítása alatt a Scuderia 6 egyéni és 8 konstruktőri világbajnoki címet nyert. Montezemolo szerint nincs semmi kivetnivaló abban, ahogy a Mercedes az Olasz Nagydíjon Lewis Hamilton kezére játszott Valtteri Bottas taktikájának alakításával. A 71 éves olasz a Hamiltont kifütyülőkről is elmondta a véleményét.

Kimi Räikkönen és Sebastian Vettel szemmel láthatóan a maguk versenyét futották az Olasz Nagydíjon, aminek aztán meg is lett a böjtje. A verseny után Maurizio Arrivabene csapatfőnök is elismerte, nem volt csapatsorrend a két pilóta között, miközben a Mercedesnél igen. Arrivabene a La Gazetta dello Sportban oda is szúrt a riválisnak: „Mi versenyzőket alkalmazunk, nem inasokat. A csapatutasítás a rajttól őrültség lett volna, és veszélyes.”

Luca di Montezemolo, a Ferrari elnöke azonban nem tartja fairnek, ha valaki a csapatsorrendet veti a Mercedes szemére.

„Elmondhatom, nyertünk néhány bajnokságot [így], amikor én voltam az elnök és a vezérigazgató – Kimivel és Felipe Massával, Rubens Barrichellóval és Michael Schumacherrel, Michaellel és Eddie Irvine-nal – nyilatkozta Montezemolo egy exkluzív interjúban a BBC Sportnak. – Ez a történet része, Bottas nem csinált semmi helytelen vagy szabálytalan dolgot, versenyzett.”

Montezemolo ideje alatt mindennapos volt, hogy az egyik Ferrari-pilóta látványosan segíti a másikat, elég csak a legkirívóbb esetekre, mint például az 1999-es hockenheimi, a 2002-es ausztriai, vagy a 2010-es németországi elengedésre visszagondolni. A Ferrarinál olyannyira ezt a filozófiát követték, hogy amikor Michael Schumacher visszatért 1999-es lábtöréséből az utolsó két futamra, neki is be kellett állnia a sorba, és a Maláj Nagydíjon át kellett adnia a győzelmet a vb-címre még esélyes Eddie Irvine-nak.