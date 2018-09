A McLaren újonca jó dolognak tartja, ha Hamiltonhoz hasonlítják

A 18 éves Lando Norris ugyanott mutatkozik be az F1-ben, ahol Lewis Hamilton tette ugyanezt 11 éve. A McLaren fiatal pilótája több szempontból is hasonlít nagynevű elődjére.

Még be sem mutatkozott a Forma-1-ben, de már most sokan Lewis Hamiltonnal állítják párhuzamba Lando Norrist, a McLaren tehetségét. A jelenleg a Forma-2-ben versenyző brit ígéret jövőre Carlos Sainz csapattársa lesz a wokingiaknál, örül neki, ha négyszeres világbajnok honfitársához hasonlítják, azt pedig nem bánja, hogy nem Fernando Alonso mellett mutatkozik be a száguldó cirkuszban.

Mindketten egy szezont töltöttek a Forma-1 előszobájának tartott Forma-2-ben (Hamilton idejében még GP2 néven futott a sorozat), mielőtt a McLarennél, egy Renault-tól érkező spanyol mellett bemutatkoztak a száguldó cirkuszban. Persze vélhetően nem erre, hanem a tehetségre és gyorsaságra gondolnak azok, akik Lando Norrisban látják az új Lewis Hamiltont. A fiatal brit pilótát egyáltalán nem zavarja az összehasonlítás.

„Ahogy felnőttem, mindig figyeltem Lewist és arra törekedtem, hogy elsajátítsam néhány tulajdonságát – mondta Norris. – A sebessége, a nyers és az általánosságban vett tempója a teljes jelenlegi rajtrácson a legjobb. Az ember különböző pilótáktól szeretne ellesni ezt-azt. Nem hiszem, hogy rossz, ha egy olyan versenyzőhöz hasonlítanak, aki megnyerheti az ötödik világbajnoki címét. Legalábbis addig, amíg ezt a jó, és nem a rossz statisztikák miatt teszik."

Arról kár is beszélni, hogy Norris megismételheti-e Hamilton újoncévét, amelynek végén a jelenleg ötödik vb-címét hajszoló brit mindössze egy ponttal csúszott le az elsőségről.

„Nagyon más a két helyzet. Ő akkor érkezett a McLarenhez, amikor a csapatnak hihetetlenül jól ment, én pedig egy igencsak trükkös időszakban csatlakozom – fogalmazott visszafogottan a McLaren újonca. – A dolgok kissé elveszettnek tűntek az utóbbi években."

Zak Brown, a McLaren ügyvezetője is óva int Hamilton és Norris összevetésétől.

„Nehéz összehasonlítani őket, de természetes [hogy ez jut az emberek eszébe], hiszen Lewis is itt kezdte, de ő egy világbajnok, és ahogy most halad, lehet, hogy végül minden idők legsikeresebb pilótája lesz. Annyit tehetünk, hogy azt mondjuk, Lando a jövő sztárja, aki megfelelő autóval világbajnok lehet. Óvatosan kell bánnunk vele."

Norrisnak Carlos Sainz lesz a csapattársa, tehát ugyanúgy egy nála jóval tapasztaltabb spanyollal kell szembenéznie, mint Hamiltonnak Fernando Alonsóval. Jóllehet, ezen a téren is sántít a párhuzam, hiszen Alonso akkor már kétszeres világbajnokként érkezett a Renault-tól. Norris ugyanakkor úgy véli, a McLarennek jót tesz, hogy két fiatal versenyzője lesz jövőre.

„Bármennyire is szerettem volna Fernando csapattársa lenni, bármennyire is csodálom és imádtam vele dolgozni, Carlosszal egymást húzhatjuk és segíthetünk a csapatnak – mondta Norris. – A lehetőség, hogy Carlos [Sainz] és én vezethetünk jövőre, egy új kezdet, erre van szüksége a csapatnak ahhoz, hogy visszataláljon oda, ahol lennie kell. Két fiatal pilóta kell nekik, akik hajlandóak azt mondani, >>Nem kell nyernünk, nem akarunk nyerni az első két évben azután, hogy csatlakoztunk a csapathoz.<<"

A fiatal tehetség nagyon reálisan látja a közeljövőt, ezért nem is gondol arra, hogy egyhamar a futamgyőzelmekért küzdhet a McLarennél.

„Nem fogunk futamokat nyerni jövőre, valószínűleg még az azutáni évben sem. Néhány évbe bele fog telni, hogy visszakerüljünk oda, ahol lennünk kell."

A saját képességeiben azonban bízik, noha tudja, sokat kell még tanulnia. Szeretném azt mondani, hogy jobb vagyok a többi pilótánál, de ezt még bizonyítanom kell. Ameddig jó munkát végzek, és minden erőmmel bizonyítom, hogy megérte [a szerződtetésem], addig mindennek rendben kell lennie."

Lando Norris egy gyerekkori gokartos videót posztolta az Instagramra, miután leigazolta a McLaren.

Jelenleg egyelőre azonban még a Forma-2-es bajnoki címre koncentrál. Második helyen áll az összetettben, hátránya 22 pont a Mercedes juniorpilótája, George Russell mögött. Tudom, hogy jobb vagyok annál, mint amit jelenleg a Forma-2-ben mutatok, egyszerűen csak nem megy jól – ismerte be Norris. – Továbbra is keményen dolgozom, próbálok fejlődni, különösen Szocsira. Továbbra is próbálom megnyerni az F2-t, mert nem szeretném, ha az lenne az önéletrajzomban, hogy győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, vereség, Forma-1."

Azért, hogy a figyelmét ne vonja el az F1-es szereplés, a McLaren vélhetően nem ülteti be az autóba Oroszországban és Abu-dzabiba, de ezen kívül még több első szabadedzésen is lehetőséget kap.

„További négy vagy öt első szabadedzésen fogjuk szerepeltetni, de ezt igyekszünk nem az F2-es versenyhétvégék alatt tenni – nyilatkozta Zak Brown. – Nem hiszem, hogy a sietség az első szabadedzés és a Forma-2-es kötelezettsége között jót tett neki az elmúlt két hétvégén." Miközben nagyon jól jött nekünk, hogy részt vett az első szabadedzéseken, azt mondta nekem, hogy mostanra komfortosabban érzi magát az F1-es autóban, mint az F2-esben. Szeretnénk, ha megnyerné a Forma-2-es bajnokságot, amire még mindig van esélye, de nem árt iparkodnia."

Eddig Spában és Monzában vett részt az első edzésen, Brown pedig elárulta, ez a két tréning amolyan záróvizsga volt a döntési folyamatban, amelynek végén szerződtették a fiatal pilótát. „Láttuk, hogy milyen érettséggel száll ki és be az autóba. A szabadedzések amolyan utolsó tesztek voltak, kevésbé szóltak a sebességről, afelől meg voltunk győződve, inkább azt néztük, miként kezeli a környezetet, hogy most már a nagyfiúkkal van kint a pályán. Hihetetlenül jól teljesített, nagyon gyors volt Spában, gyors volt Olaszországban. Az edzés felénél behoztuk, hogy spóroljunk a gumikkal, úgyhogy az időkülönbség nem reprezentatív. Ő és Fernando felváltva javították meg az idejüket, meg vagyunk győződve arról, hogy a jövő egyik sztárja."

Norris elmesélte, épp gumicukorért ment, mielőtt a reptér felé veszi az irányt, amikor Zak Brown váratlanul közölte vele, jövőre ő lesz a McLaren egyik pilótája.