A német pilóta szerint nem a világ vége pontokat veszíteni Lewis Hamiltonnal szemben és úgy vélte, a körülmények ismeretében jó eredmény a 4. hely az Olasz Nagydíjon.

Komoly ütést kapott Sebastian Vettel a világbajnoki címért folyó küzdelemben Lewis Hamiltontól, miután Hamilton megnyerte az Olasz Nagydíjat, a Ferrari pilótája viszont csak a 4. helyezett lett. A versenyt meghatározta, hogy Vettel és Hamilton összeakadt a rajt után, a német pilóta megpördült és visszaesett a mezőny végére. Hamilton később megelőzte Kimi Räikkönent és győzött.

A különbség ezzel 30 pontra nőtt a két világbajnoki éllovas között, vagyis Hamilton a következő, Szingapúri Nagydíj után is biztosan a pontverseny listavezetője marad. A sportfelügyelők rövid ideig vizsgálták a balesetet, de végül nem avatkoztak bele a verseny alakulásába és egyik felet sem büntették meg.

„Próbáltam megelőzni Kimit, de nem volt elég hely és nem akartam semmi hülyeséget csinálni – mondta a Sky Sportsnak. – Lewis látott némi [helyet] a külső oldalon, de aztán szerintem nem hagyott nekem semmi helyet. Nem volt más választásom, neki kellett mennem. Nyilvánvalóan próbáltam kijutni [a helyzetből], de nem tudtam és sajnos én pördültem meg, ami kissé ironikus.”

Vettel úgy vélte, a megpördülés után jó versenyt futott.

„Még így is sok pontot szereztünk, sokkal rosszabbul is alakulhatott volna – jelentette ki. – Az nyilván nem segít, ha az ember pontokat veszít, de nem a világ vége, holnap így is felkel a Nap. Az biztos, hogy most magam alatt vagyok, leginkább a szurkolók miatt. Hihetetlen szurkolást kaptunk, nem hoztuk az eredményt, de mit lehet ilyenkor tenni. Ha kiforgatják az embert, nem sokat tehet.”

„Jó verseny lehetett volna, de nem lett az. Eléggé szórakoztató volt, talán még jobban, mint egyébként lett volna, de nem olyan kielégítő. Nem aggódom túlságosan, megvan a tempónk és a hátrány bár nagynak tűnik, de nem tart sokáig behozni.”

Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója versenybalesetnek nevezte a történteket,

Hamilton pedig elismerte, hogy fontos volt Vettel gyors leszerelése: „Ez mindenképpen kulcsfontosságú pillanat volt, azonnal túl akartam jutni rajta. Ez óriási fordulópont volt – ismerte el. – Ez mindenképpen nagy terhet vett le a vállamról és az egész verseny során Kimire összpontosíthattam. Volt néhány jó ütközetünk.”

Vettel megpördülése után Räikkönen maradt az egyetlen győzelemre esélyes versenyző a Ferrarinál. A finn pilótát váratlanul korán kihívták kereket cserélni, úgy tűnt, ezzel jó döntést hoztak, mert Hamilton nem tudta a bokszban megelőzni őt, ez azonban később visszaütött, mert a Mercedes finomabban bánt az abroncsokkal, így Hamilton a futam végén sokkal jobb tempóra volt képes.

Räikkönent egy ideig Valtteri Bottas is feltartotta, de a 2007-es világbajnok ezt nem kifogásolta, „normális játszmának” nevezte a Mercedes taktikáját.

„Nem segített, hogy néhány kört a többi autó mögött kellett megtenni, és nem igazán tudtam óvni az abroncsaimat – mondta utólag. – Az ember ilyenkor nem spórolhat, bár lehet, de akkor el kell engedni [Hamiltont]. Egy pillanatra sem lehetett lazítani és tartalékolni a végére. Menni kellett, de ez ma sajnos nem volt kifizetődő” – összegezte a győzelem elvesztésének okait.