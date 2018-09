A Force India megmentése kapcsán aggályként merült fel, hogy a Mercedes szorosabbra fűzi a szálakat a csapattal és kijátszhatja a fejlesztésre vonatkozó korlátozásokat. Az FIA mindent megtesz az efféle trükkök ellen.

Kiderült, hogy a Force India megmentésével kapcsolatban több csapatnál aggódni kezdtek, hogy az istálló túl szoros kapcsolatot alakíthat ki motorszállítójával, a Mercedesszel, és nem engedélyezett módon segítheti partnerét a fejlesztésben, kijátszva a korlátozásokat, például a szélcsatorna használatára vonatkozó előírásokat.

Az Autosport azt írja, a McLaren, a Renault és a Williams eleinte azért vonakodott jóváhagyni, hogy a Force India az új tulajdonosi szerkezetben is megkapja a kereskedelmi jogdíjakat, mert tisztázni akarták az FIA-val az együttműködés kereteit. Az általános félelmük az, hogy az élcsapatok kvázi B-csapatot építenek ki és így a hamarosan érkező költségvetési szigorításokat is részben megkerülhetik.

"Nagyon aggaszt a dolog, és szerintem pont ez történne, ha az FIA és az F1 vezetése nem avatkozik közbe – jelentette ki a McLarent irányító Zak Brown. – A nagy csapatok szorosabbra fűznék az együttműködést a kisebbekkel, hogy másképp költsék el a pénzt. Ezt meg kell akadályozni, örülök, hogy az FIA és az F1 tud róla."

Hiszem, hogy tesznek valamit ellene. "Biztosítottak, hogy megfelelően kezelik az ügyet a B-csapatokkal, amelyek távol állnak attól a Forma-1-től, amit mi helyesnek tartunk: mindenkinek önálló konstruktőrnek kell lennie...Kezd elfajulni a dolog, meg kell állítani."

A probléma nem újkeletű: a Ferrari motorját és más felszereléseit használó Haas érkezésekor szintén sokan háborogtak, hogy az amerikai istálló a Ferrarinak is végez munkát. Az FIA versenyigazgatója, Charlie Whiting elmondta, hogy a szövetség ellenőrzés alatt akarja tartani az esetleges B-csapatok és trükközések problémáját.

"Ez olyan téma, amire figyelnünk kell, egyeztetni is fogunk róla – nyilatkozta. – Tudjuk, régebben milyen kiskapuk voltak, azokat be is zártuk az új csapatok előtt." Emlékeztetett rá, hogy a Haas a belépése előtt a fejlesztésben a ferraris együttműködéssel "jóval több munkát elvégezhetett, mint a mezőny tagjaként."

"Ugyanakkor azt gondolom, nagyon alaposan oda kell figyelnünk a témára azok után, hogy pletykákat hallunk létező csapatok esetleges szövetségéről."