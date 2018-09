Danyiil Kvjat is képbe került a Toro Rossónál, ami továbbra is egykori pilótái körében castingol a következő szezonra.

Pilótahiány lépett fel a Toro Rossónál, miután Daniel Ricciardo váratlan távozása miatt előléptetik a Red Bullhoz a pilótaprogram ígéretes tagját, Pierre Gaslyt és csapattársával, Brendon Hartleyval nem igazán elégedettek. Fiatal jelölt akadna, hiszen a Honda támogatását élvező Fukuzumi Nirei és az F3-as Dan Ticktum neve is felmerült, ők azonban egyelőre nem kapják meg az F1-es szuperlicencet.

Jövőre viszont legalább egy pilótát találniuk kell Gasly helyére, így korábban már elküldött pilóták felé fordulnak. Ricciardo egykori csapattársa, a Formula-E idei bajnoka, Jean-Eric Vergne is a jelöltek között van, és kisebb meglepetésre a már kétszer kirúgott Danyiil Kvjatnak is van esélye az F1-es visszatérésre.

Kvjat a 2014-es szezon során mutatkozott be a Toro Rossónál a GP3-as sorozat megnyerése után, majd Sebastian Vettel távozása megnyitotta számára az utat a Red Bullhoz. Itt kevesebb, mint másfél évet tölthetett Ricciardo oldalán, mert a 2016-os Spanyol Nagydíj előtt lecserélték őt Max Verstappenre és lefokozták a Toro Rossóhoz, ahonnan tavaly el is tanácsolták.

Az orosz pilóta idén a Ferrarihoz szegődött, ahol elsősorban a szimulátorban alkalmazzák.

„Ilyenkor minden évben sok a pletyka, Monza ehhez remek táptalaj – nyilatkozta Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke a Sky Sportsnak. – Szerintem eléggé nyitott a helyzet a Toro Rossónál, mindent számításba vesznek. [Kvjat] is a számos pilóta egyike, akik szerepelnek a listán” – jelentette ki. Horner és Helmut Marko már egyeztetett is Kvjatról a Ferrari csapatfőnökével, Maurizio Arrivabenével.

Kvjat esetleges visszatérése tovább erősítheti az egyébként is fokozódó orosz jelenlétet az F1-ben. A Williams idén honfitársának, Szergej Szirotkinnak adott lehetőséget, a Renault épp Monzában jelentette be, hogy Artyom Markelov is lehetőséget kap az Orosz Nagydíj első szabadedzésében és felmerültek pletykák, hogy

Dmitrij Mazepin veheti át Lawrence Stroll helyét a Williams befektetői között.

Kvjat és Vergne mellett a McLaren kötelékéhez tartozó Lando Norris és Stoffel Vandoorne neve is felmerült, de nem valószínű, hogy a Red Bull szívesen alkalmazna olyan pilótákat, akik nem a saját programjuk tagjai. Norris vagy Vandoorne lehetőséget kaphat a McLarennél is, de a wokingi istálló Sergio Pérez vagy Esteban Ocon szerződtetését sem vetette el.