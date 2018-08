Szebb hangért sem adnák a mostani autók tempóját az F1-es pilóták

A 2000-es évek derekán Monzában sebességrekordok dőltek meg, a mai F1-es autók viszont minden eddigi csúcsot átírnak. Kérdésünkre a fiatalok elmondták, bennük nincs nosztalgia a régi idők miatt.

A Sebesség Templomaként is szokás emlegetni a hétvégi Olasz Nagydíjnak otthont adó monzai pályát, nem is alaptalanul: 2004-ben Juan Pablo Montoya itt futotta minden idők legnagyobb átlagsebességű körét 262,242 km/h-s tempóval, és az FIA által hivatalosan elfogadott legnagyobb csúcssebességet, 370,1 km/h-t is itt érte el Kimi Räikkönen a 2005-ös Olasz Nagydíjon.

Mindkét rekord a szépemlékű V10-es szívómotorokkal született, ezek még 3000 köbcentiméteres szívómotorok voltak, olykor a 19.000-es percenkénti fordulatszámot is elérték, és a legjobb példányok 950 lóerő feletti teljesítményre is képesek voltak, nem is beszélve a fülsiketítő, de igazi, versenyautós hangjukról.

Ez manapság már elveszett, hiszen az 1,6 literes hibrid erőforrások sokaknak még mindig nem elég hangosak, napjaink autói viszont hihetetlenül gyorsak az 1000 lóerő körüli rendszerteljesítménynek és a tavaly bevezetett agresszív aerodinamikai csomagoknak, valamint a szélesebb gumiknak köszönhetően.

Ettől viszont a légellenállásuk is megnőtt, ami megnehezíti az újabb sebességrekordok elérését.

A GPhírek a mezőny fiatalabb tagjainál arról érdeklődött, hogy elcserélnék-e a mostani, még a 2004-eseknél is gyorsabb autókat azért, hogy új rekordokat érjenek el a monzai egyenesekben, az új generációt viszont ebből a szempontból már nem hozzák lázba a letűnt idők versenyautói.

„Igazából nem ismerem, hogy milyenek voltak akkoriban az autók, de szerintem az ideiek elég gyorsak az egyenesekben – felelte Szergej Szirotkin, a Williams pilótája. – A motorzaj persze hiányzik, de pusztán a tempó tekintetében nem hiszem, hogy lassabbak lennének bármelyik év V10-eseinél. Néha azt kívánom,

bárcsak kipróbálhatnám őket, de nem vagyok biztos abban, hogy a hétvégére cserélnék [azokra az autókra].”

A Force India színeiben versenyző Esteban Ocon sem elégedetlen a mai autókkal.

„Az biztos, hogy a hang csodálatos volt a V10-esek és a V12-esek idejében, még a V8-asok is jók voltak. A mostani autók viszont minden pályacsúcsot megdöntenek, úgyhogy szerintem elég gyorsak. 1000 lóerősek, lenyűgöző a tempójuk, úgyhogy igencsak elegendők.”

Charles Leclerc, a Ferrari tehetsége és a Sauber pilótája is nagyobb zajt szeretne, de más kívánsága nincs.

„Ugyanúgy gondolkodom, mint Esteban. Jó lenne kicsit nagyobb motorzaj, de én is hihetetlenül boldog vagyok, hogy ezeket az autókat vezethetem. Jó pár rekordot átírtunk az idén és szerintem a mostaniak a leggyorsabb autók között vannak, talán az F1 történetének legjobbjai, úgyhogy nagyon örülök, hogy részt vehetek ebben.”