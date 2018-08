Hamilton elszunyókált unalmában

A Mercedesnél elismerik, hogy a Ferrari nagyon gyors Monzában, de nem feltartott kézzel indulnak csatába. Valtteri Bottas szerint az autó javult a lassú kanyarokban.

Az Olasz Nagydíj első edzésnapján az eredmények azt sugallták, hogy a Ferrari lépéselőnyben van a Mercedesszel szemben, és ezt a címvédő istállónál sem érzik másképp. "Némely területeken hiányosságokat látunk, ezért remélem, hogy az időmérőre javulunk valamelyest – mondta Lewis Hamilton. – Versenyek óta nagy a csata, és a Ferrari kis előnyt élvez a nyár közepe óta. Ugyanakkor mi is keményen hajtunk, hogy ezt eltüntessük."

A brit versenyző a második, száraz pályán futott edzésen 287 ezreddel volt lassabb Sebastian Vettelnél, a másik ferrarist, Kimi Räikkönent 17 ezredre közelítette meg.

Valtteri Bottas hátránya nagyobb volt, de úgy érzi, az előző hétvégéhez, a Belga Nagydíjhoz képest javult a Mercedes. "Ahogy vártuk, a Ferrari nagyon gyorsnak tűnt száraz pályán. Nem lesz könnyű ellenük, de van pár dolog a tarsolyunkban, hogy fejlődjünk az időmérőre – mondta.

Spához képest jobbnak éreztem az autót a lassú kanyarokban, ami jó lépés a helyes irányba.

Nem kizárt, hogy szombaton is lesz eső Monzában, akár az időmérőn is – Bottas úgy vélte, vizes pályán ütőképesnek tűnt a Mercedes. Hamilton az esős első edzésen azonban nem nagyon izgatta magát az eredmények miatt, ugyanis mint elmondta: "A szokásoshoz képest kevésbé volt sűrű a menetrendünk. Megtettünk néhány kört, de utána olyan érzésem volt, mintha egy irodában dolgoznék és nem nagyon lenne feladatom. Egyszer el is szunyókáltam!"