A délelőtti baki ellenére ígéretes a Red Bull új Renault-ja

Daniel Ricciardo autójában már fél kör után rendetlenkedni kezdett az új motorváltozat, az ausztrál pilóta mégis optimista a hétvégén.

Nehéz hétvégét várt a Red Bull az Olasz Nagydíjon, mivel az autójukban üzemelő Renault erőforrás nem tartozik az erősebbek közé, így a hosszú egyeneseken nagy hátrányba kerülnek. Ráadásul, Daniel Ricciardo autójában muszáj volt motort cserélni, így jövő évi csapattársával, Nico Hülkenberggel osztozhatnak az utolsó helyeken.

A Red Bull kapott az alkalmon, és kockáztatnak a kevésbé megbízható, de erősebb, „C” specifikációjú Renault erőforrás bevetésével. Ricciardo autójában ez az első szabadedzésen már fél kör után makrancoskodni kezdett, de hardveres hibát végül nem találtak, később pedig az ausztrál versenyző elégedetten nyilatkozott róla.

„A hosszú etapokon ütőképesebbnek tűntünk, a rövideken azonban nagyon gyors volt a Ferrari, és a Mercedestől is elég nagy a hátrányunk – nyilatkozta Ricciardo a pénteki szabadedzések után. – Bíztató a versenyre, hogy a hosszú etapokon csökkent a lemaradásunk, de még van mit behoznunk. Először használtam a 'C' motorváltozatot, úgy tűnt, rendben üzemelt.”

Amíg nem ástunk az adatok mélyére, nem tudjuk, hogyan teljesített, de délután szépen tudtam körözni vele és kedvező számokat mutatott.”

Ricciardo azt jósolta, hogy szombaton valószínűleg nem sokat ül majd az autóban és azt is valószínűnek tartotta, hogy kihagyja az időmérőt, hiszen biztosan a rajtrács végéről indul majd. „Szerintem vasárnap elég jó autónk lehet ahhoz, hogy áthámozzam magam a mezőnyön, utána megpróbálok az első öt közé kerülni" – mondta.

A versenytempóban bízhat Max Verstappen is, miután kijelentette, hogy az időmérő szimulációkat „nagyon lassúak” voltak. A csapat este dönti el, hogy Verstappen is megkapja-e a „C” motorváltozatot, neki ezt még büntetlenül be lehet szerelni, viszont ha most a „B” mellett döntenek, a további versenyeken már nem marad változtatási lehetősége.

A hosszú etapok kedvezőbbnek látszanak, azt viszont nem gondolom, hogy ez elég lesz ahhoz, hogy valóban harcolhassunk [az élmezőnnyel]

– vélte a holland pilóta. – Annak örülök, hogy az autó jól viselkedett. Mindazonáltal határozottan ez a legrosszabb pálya számunkra, nem számítok csodára, igyekszünk a legjobbat kihozni a hétvégéből. Nem hiszem, hogy holnap [az élmezőnytől] eltérő gumistratégiát kell választanunk, mert mindkét keverék jól működött.”