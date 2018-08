Alonso fájdalmai enyhülnek, de új kasztnival kell versenyeznie

A McLaren versenyzője többszörösen pórul járt a spái rajtbaleset miatt. A hátfájdalma elmúlt, és azt mondja, a csuklója is rendben lesz az Olasz Nagydíjra.

A Belga Nagydíj rajtjánál elszenvedett balesetben Fernando Alonsónak a háta és a csuklója is megfájdult a nagy eséstől, miután a féktávon hibázó Nico Hülkenberg hátulról rálökte Charles Leclerc autójára. A jobb csuklóját be is kellett fáslizni, ami egy kicsit még mindig sajog neki, mert épp a kormányon volt a keze, amikor rázuhant Leclerc Sauberjére.

Ugyanakkor azt állítja, a hétvégi monzai versenyre rendben lesz, "napról napra enyhül a fájdalom."

A keddi volt az egyetlen fájdalmas nap.

"Vasárnap tűrhető volt a helyzet, hétfőn is minden rendben volt, de kedden hátfájdalommal ébredtem. Kicsit sajgott, de tegnap már rendben volt, ahogy ma is, úgyhogy minden klappol" – mondta.

A baleset miatt azonban egyéb kellemetlenségeket is le kell nyelnie. A McLaren azon lépése például egyből haszontalanná vált, hogy nem cseréltek erőforrás-elemeket az autóban, mert erre előbb-utóbb úgyis sort kell keríteniük, és akkor nem nagyon reménykedhetnek majd pontokban.

"[Nico] Hülkenberg, [Valtteri] Bottas és [Carlos] Sainz hátrasorolása miatt nem cseréltünk motort Spában, hogy a 14. rajthelyre lépjünk előre, de az első kanyarban kiestem. A büntetés elkerülhetetlen, szóval duplán nullázunk: Spában más miatt, a másik pedig akkor lesz, amikor megkapjuk a büntetéseket" – nyilatkozta Alonso.

És szegény embert még az ág is húzza: az Olasz Nagydíjon egy új kasztnit kell használnia, mert az előző megsérült a rajtbalesetben.

Ezt a szezon előtti tesztelésen vagy a korai versenyeken már használta (nem emlékezett pontosan, mikor), az viszont még nem teljesen biztos, hogy a motorja megúszta károsodás nélkül a bukást.

"Az első tréningen kiderítjük. Beszereljük az autóba, és eldől, minden rendben van-e vele. Vasárnap voltak aggodalmaink, de a hétfői és a keddi ellenőrzésen úgy látszott, nincs baja és használhatjuk tovább" – mondta Alonso.

Ami komolyabban érintheti, hogy a kasztnival együtt a csapat kukába dobott egy csomó friss fejlesztésű elemet, többek között az első szárnyat és a padlólemezt.

"Szerencsére eleget készítettünk belőlük, de alighanem kifogytunk a tartalékokból. Csupán annyi van belőlük, amennyi az autón látható, és ha cserére lesz szükség, valószínűleg régebbi specifikációkat fogunk használni."