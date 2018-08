Tehetségével a volánnál melegített Monzára a Ferrari

Charles Leclerc filmforgatási napon ült az SF71-H volánja mögé, de közben néhány dolgot azért kipróbálhatott az Olasz Nagydíjra.

Már csak pár nap van hátra az Olasz Nagydíjig, a Ferrari és a Mercedes között zajló csata pedig csak most kezd igazán kiélezetté válni. Ennek tükrében érdekes hír látott napvilágot: a vörösök júliusban már köröztek Monzában, ráadásul az idei autójukkal, amelyet a Kimi Räikkönen helyére is esélyesnek tartott Charles Leclerc vezetett.

A csapatok a hivatalos teszteken és versenyhétvégéken kívül nem futtathatják aktuális modelljeiket, ez alól azonban kivételt képeznek az úgynevezett filmforgatási napok.

Ilyen alkalomra két nap áll az istállók rendelkezésére egy évben, mindegyiken legfeljebb 100 km-t tehetnek meg az aktuális konstrukcióval.

A Ferrari az első ilyen napját a téli tesztek előtt, Barcelonában használta fel, a másodikra – mint kiderült – pedig Monzában, júliusban kerített sort. Noha főként marketingtevékenységre szolgál, ezeken a napokon a csapatok így is hasznos információkra tehetnek szert, például aerodinamikai méréseket végezhetnek, vagy a motor alkatrészeit tesztelhetik. A gumikat kihúzhatjuk a képletből, a Pirelli ugyanis külön demonstrációs abroncsokkal szolgál ezekre az esetekre, amelyek keveréke jóval keményebb, és nem egyezik meg bármelyik, élesben is használt változattal. Az olyan apróságnak tűnő dolgokat is kitapasztalhatták a Ferrarinál, mint a célegyenes egy részének újraaszfaltozása, amellyel egy bukkanót igyekeztek eltüntetni, valamint Leclerc lehetőséget kapott arra, hogy ne csak a szimulátorban gyakorolja a Ferrari SF71-H kezelését és próbálgassa a különböző funkciókat.

Hogy a Sauber pilótájának részvétele jelent-e valamit Räikkönen jövőjének szempontjából, azt csak a vörösök tudják, a monacói azonban a korábbi években is tesztelte már a Scuderia autóját, nem első alkalomról van tehát szó.

A csapatok az FIA előírásai szerint csak egy autóval körözhetnek ilyenkor, valamint 72 órával a teszt előtt közölniük kell az autó specifikációját, a pilóta kilétét, a teszt típusát és célját, valamint időtartamát is.

Az istállóknak vajmi kevés lehetősége van a versenyhétvégéken kívül pályára vinni autójukat. A szezon előtt nyolcnapos kollektív teszten vehetnek részt, szezon közben pedig további négy nap áll a rendelkezésükre, ezekből kettőn azonban olyan pilótát ültethetnek csak az autóba, aki nem indult kettőnél több F1-es futamon. Ezen kívül a Pirelli gumitesztjei kínálnak még esélyt, amelyek 25 napon zajlanak különböző csapatok részvételével. A lehetőségek itt is korlátozottak, az autón nem lehet változtatni és különböző elemeket tesztelni.