Stroll üléspróbán járt, de Monzában még marad a Williamsnél

Egyelőre nem kezdenek dőlni a dominók az F1-es mezőnyben, a Force India tulajdonosváltása ellenére Monzában még változatlan felállásban állnak rajthoz.

Idő kérdése lehet, hogy Lance Stroll átigazoljon édesapja új F1-es csapatához, a Force Indiához. Lawrence Stroll és üzlettársai augusztus folyamán vették át a silverstone-i istálló irányítását és bár egyelőre senki sem nyilatkozik az ügyben szinte biztos, hogy előbb-utóbb Lance Stroll lesz az egyik versenyzőjük. Belgiumban Esteban Ocon azt mondta, Stroll az ő helyére érkezik majd.

Kedden a Racefans arról számolt be, hogy Lance Stroll üléspróbán járt a Force Indiánál, ezt a lapnak a csapat szóvivője nem erősítette meg, azt viszont igen, hogy a hétvégén zajló Olasz Nagydíjon még mindenképpen Sergio Pérez és Esteban Ocon vezeti majd az autóikat. Ezt alátámasztja az is, hogy a Williams futamelőzetesében változatlanul feltűnik Stroll is.

A Belga Nagydíj során felmerült, hogy Ocon a McLarenhez tart, állítólag ő is járt már Wokingban üléspróbán, de a pletykák szerint nem fért be a pilótafülkébe és ez a magassága miatt egyáltalán nem lehetetlen. Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója azt mondta, nem aggódik Ocon jövője miatt.

Nincsenek kétségeim afelől, hogy Esteban Ocon versenyeket fog nyerni és világbajnoki címekért fog küzdeni a jövőben

– nyilatkozta Spában. – Továbbra is segítjük őt, hogy rövidtávú megoldást találjunk arra, hogy vezethessen. Nagy az érdeklődés iránta, csupán fel kell mérni a piacot a következő napok során, hogy a megfelelő lehetőséget válasszuk a számára és a csapatnak is, de nagyon optimista vagyok a jövőt illetően.”

A Mercedes szempontjából valószínűleg az lenne a legkézenfekvőbb, ha Ocon maradhatna a Force Indiánál, de ő maga és Pérez is arra célozgatott, hogy a mexikói pilóta lesz Stroll csapattársa. Ennek ellentmond, hogy a Sky Sports értesülése szerint a McLaren összesen négy pilótával tárgyal, az egyikük lehet Carlos Sainz csapattársa. A jelöltek között állítólag Pérez is szerepel és bár

a csatorna honlapja erre nem tér ki, rajta kívül valószínűleg Stoffel Vandoorne, Lando Norris és Ocon a másik három.

Pérezt korábban a Haas-csapattal is összefüggésbe hozták, de valószínűleg Lawrence Stroll sem szívesen engedné el, mert komoly szponzori háttérrel rendelkezik. A mexikói pilóta 2013-ban a McLaren versenyzője volt, de a csapathoz visszatérő Ron Dennis inkább Kevin Magnussent ültette a helyére.

Stroll átigazolása a Force Indiához láncreakciót indíthat el. Amennyiben Ocon marad állás nélkül és a McLarenhez szegődik, Vandoorne a Saubernél találhat menedéket, mert a csapatfőnök, Frederic Vasseur a pártját fogja és Robert Kubicával közös menedzsere, Alessandro Alunni Bravi a csapatot működtető cég igazgatótanácsának tagja is.

Ebben az esetben Marcus Ericssonnak kellene mennie, mivel állítólag svéd támogatója, Finn Rausing befolyása csökkent az istállónál.

Ericsson a pletykák szerint a Williamsnél kopogtat, itt Robert Kubica lehet az esélyes Stroll helyére, de nem kizárt, hogy tőkeerős pilóta (a Forma-2-es Artyom Markelov neve is felmerült) érkezése esetén Kubicát kivásárolhatják a szerződéséből. A bonyolult folyamat egy vagy több lépcsőjéhez valószínűleg szükség van ahhoz, hogy egy vagy több pilótát kivásároljanak a helyükről.