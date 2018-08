Hamilton: Nem blöffölhetünk egyfolytában, mert a Ferrari rájön

A Mercedes négyszeres világbajnoka úgy gondolja, a végtelenségig nem képesek nyerni, ha nem az övék a legjobb autó. Toto Wolff számításba fogja venni a csapatsorrend alkalmazását.

Lewis Hamilton két győzelem után Belgiumban alulmaradt Sebastian Vettellel szemben. A Mercedes négyszeres világbajnoka úgy érzi, mostantól minden hétvégéből a maximumot kell kihozniuk, és ki kell használniuk a Ferrari esetleges botlásait, ahogy tették azt Hockenheimben és a Hungaroringen. Toto Wolff eközben kilátásba helyezte, hogy csapatsorrendet alkalmazzanak.

Hamilton Spában nyers tempóban nem tudta megközelíteni Vettel Ferrariját. Az előző két futamon, Magyarországon és Németországban is a vörösök tűntek gyorsabbnak, mégis a Mercedes világbajnoka nyert, aki szerint ez azonban nem fenntartható állapot. „A Belga Nagydíjat megelőző két versenyen ezt tettük, kihasználtuk a balszerencséjüket, és egyszerűen jobb munkát végeztünk az adott körülmények között – mondta Hamilton. – Kissé fordult most a kocka. Különösen az elmúlt két futamon bántunk jobban a lapjainkkal, még úgy is, hogy nekik volt a jobb autójuk. Blöfföltünk, de ezt csak bizonyos alkalommal teheti meg az ember, mielőtt az ellenfél rájön.

Hamilton részletesen kielemezte, hogy a spái pálya melyik pontjain veszítette a legtöbbet Vettellel szemben a futamon.

A brit pilóta azt reméli, hogy a monzai és a spái aszfaltcsík eltérései miatt Olaszországban közelebb kerülhetnek a Ferrarihoz.

„Az utolsó két kanyarban és az egyes kanyarban veszítettünk sokat, hogy őszinte legyek, a hátrányunk javát ott szedtük össze. Ugyanakkor [Vettelnek] a versenyen nem kellett menedzselnie a gumikat, csak nyomta, nem volt gondja velük. Remélhetőleg ez a tényező nem jelent majd nekünk problémát a következő futamon.”

„Szerencsénkre az egyes kanyartól eltekintve ott nem olyan lassúak a sikánok. Remélem, hogy a spái szuperlassú kanyarokban látott tapadásvesztés ott nem lesz olyan rossz. Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor a maximumot kell kihoznunk a hétvégéinkből és ki kell használnunk minden lehetőséget, amikor nem mi vagyunk a leggyorsabbak.

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke az elmúlt évek tapasztalataira építkezve szintén bízik benne, hogy Monzában erősebbek lehetnek. Hamilton az elmúlt négy szezonból háromszor nyerni tudott a Ferrari hazai futamán.

A legutóbbi verseny, ahol mi voltunk a leggyorsabbak, Silverstone volt – mondta Wolff. – Igazán jók voltunk Franciaországban és Ausztriában, azóta a Ferrari pedig gyorsabb volt Hockenheimben és Budapesten, utóbbi nem volt meglepő. Spa egy kicsit mindig trükkös pálya volt nekünk a múltban, Monza ezzel szemben jó volt, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, miként fogunk teljesíteni ott. Tavaly szinte mind a három napot kontrolláltuk, a Ferrarinak teljesítmény szempontjából pedig az volt a legrosszabb hétvégéje.”

Beállhat Hamilton mögé a Mercedes?

A Ferrarival ellentétben a címvédő istálló mindig is azt a filozófiát követte, hogy a végsőkig hagyja versenyezni pilótáit, nem szól bele a küzdelmükbe. Toto Wolff a bajnoki csata éleződése miatt azonban lehet, hogy változtatni fog ezen, és csapatsorrendet alkalmaz Bottas és Hamilton között.

„Utálom ezt tenni, teljes mértékben ellenkezik a versenyösztöneimmel. Mindig próbáljuk semlegesen kezelni mindkét pilótánkat, mostanáig pedig nem léptük meg [a csapatutasítást].”

„Még nem is beszéltünk róla, várjuk meg, mi történik Monzában, csak utána tesszük fel magunknak a kérdést, hogy minden erőnket egy pilótára kell-e összpontosítanunk. Jelenleg tartozunk mindkét pilótánknak és a Forma-1-nek azzal, hogy nem avatkozunk bele a versenybe.”

Valtteri Bottas hátránya jelenleg 87 pont a bajnoki tabellát 231 egységgel vezető Hamilton mögött.