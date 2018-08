Egymilliárd forintnyi euróba fájt a belgiumi rajtbaleset

Öt autó tört össze a Belga Nagydíj első kanyarjában, a csapatvezetők szeme előtt a törmelékek helyett pedig vélhetően eurókötegek repkedtek.

Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár jelentős. Többnyire közúti balesetekről szóló híradásokban hallhatjuk elhangozni az iménti mondatot, amely nyugodtan átültethető a Belga Nagydíj rajtbalesetére is. A glória szerencsére megvédte Charles Leclerc-t a súlyos sérüléstől, a bukásban részt vevő autók azonban már kicsit rosszabbul jártak. Az Automoto.it összegyűjtötte, nagyjából mekkora összeg vált köddé az első kanyarban.

Természetesen az autósportban minden csapatnak magának kell rendeznie a versenygépében jelentkezett anyagi kárt. E nélkül Nico Hülkenberg jó nagy bajban lenne, hiszen miután a felügyelők őt tették felelőssé a rajtbalesetért (10 helyes rajtbüntetést kapott az Olasz Nagydíjra), a közúti szabályok szerint neki, vagy legalábbis a biztosítójának kellene rendeznie 4 autóban keletkezett kárt is, és akkor a német Renault-járól még nem is beszéltünk.

Az adatokat nyilvánvalóan nem lehet készpénznek venni, mindegyik becsült összeg, de azért jól mutatja, mekkora pusztítást is végeztek a pilóták a La Source-ban.

A teljes összeget 3,65 millió euróra, azaz közel 1,2 milliárd forintra becsülte az olasz szaklap.

Nem meglepő módon a legnagyobb kár Fernando Alonso McLarenjében keletkezett (1,156 millió euró), miután a spanyol autójának eleje, hátulja és oldala is sérült. Ki kell emelni, hogy messze a legdrágább elem az autókon az első, illetve a hátsó szárny, az a csapat, amelynek mindkettőt a kukába kellett helyeznie, mélyen a zsebébe nyúlhatott.

Alonso után Ricciardónál volt a legnagyobb az anyagi kár (809 ezer euró), hiszen neki is sérült az első és a hátsó szárnya is. Őt követte Hülkenberg és Leclerc 461 ezer, illetve 430 ezer euróval. Érdekesség, hogy a glóriája egyedül a Sauber pilótájának sérült, ami önmagában 18,500 euróba került.

A négyes fogat összecsúszását Kimi Räikkönen, azaz inkább a Ferrari úszta meg a legkisebb anyagi kárral, a vörösöknek „csak" 353 ezer eurója bánta, köszönhetően főként az első szárny épen maradásának.

Hogy teljes legyen a kép és kijöjjön az emlegetett 3,6 millió euró, ahhoz Valtteri Bottas Mercedesét is hozzá kell vegyük, aki Hülkenberg hibájától teljesen függetlenül, Szergej Szirotkint torpedózta meg, majd mehetett a bokszba új első szárnyért 450 ezer euró ellenében.

Miért nem büntették jobban Hülkenberget?

A 2012-es spái rajtbalesettel kísérteties párhuzamot vont az idei csattanás. Akkor is egy versenyző, a Renault elődjének számító Lotusban ülő Romain Grosjean volt a felelős a roncsderbiért, a franciát eltiltották a soron következő Olasz Nagydíjról. Nico Hülkenberg ehhez képest jobban járt, csak 10 rajthelyet, valamint 3 büntetőpontot kapott. Charlie Whiting, az FIA versenyigazgatója elmagyarázta, hogy miért.

A felügyelők tisztában voltak azzal, hogy mindenki a 2012-ben történtekhez fogja hasonlítani az esetet, ezért szokatlan módon Hülkenberg büntetésének kiszabásakor az akkori bukást is visszanézték.

„Valójában az a baleset vezetett a büntetőpont-rendszer bevezetéséhez. A mostani szerintem egyértelműen Nico hibája volt, ő is beismerte ezt. Három, sőt, akár négy autót is kiütött és romba döntötte a versenyüket. Szerintem ez is számított a döntésben, a pontok rendben vannak, a 10 hely pedig az, amire számított, nem is mondott túl sokat a döntésre."

„Amikor visszatekintünk Grosjean balesetére, azt hiszem négy különböző eset előzte meg. A pontrendszer bevezetése amiatt történt, hogy ha ezekért mind kapott volna külön-külön 3 pontot, akkor meglehetősen igazságos lett volna eltiltani őt egy versenyre."

Whiting azt is elárulta, hogy amennyiben Bottas az előtte összeütköző autók miatt ment volna neki Szirotkinnak, a felügyelők megfontolták volna, hogy ne büntessék meg. A finn így feltette a kezét és elismerte, hogy hibázott.