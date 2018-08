A vb-cím mellett az Olasz Nagydíjért is küzd a Ferrari

A Ferrarinak áll a zászló Monzában, a hazai pályáján, átvitt értelemben is: a motorerőben szerzett előnyüket itt remekül kamatoztathatják. A Renault beveti a legújabb V6-osát, a kísérleti nyúl Daniel Ricciardo lesz. Futamelőzetes.

Az előző három versenyen Sebastian Vettel volt a favorit, de ezt csak legutóbb, Spában tudta győzelemre váltani. A Ferrari utoljára 2010-ben, Fernando Alonso révén szerezte meg hazai környezetben az 1. helyet, akkor az időmérőn és a futamon is ő volt a leggyorsabb, és nagyon hosszú idő óta először Monzában is ők lesznek az esélyesek.

Ez egyrészt a fogadóirodák szorzói, másrészt azért állítható, mert a maranellói csapat pár napja egy olyan pályán nyert magabiztosan, ahol rengeteget számít a motorerő, így ha bárki is megkérdőjelezte volna, hogy ezen a téren felülkerekedtek a Mercedesen, a kételyeit annak is eloszlatták. Hogy pontosan hogyan, arról legfeljebb csak spekulálni lehet, de butaság lenne felülni a szabálytalanságot harsogó vonatra, miután a trükkről beszélő Hamilton szavait kiforgatta a sajtó egy része.

Bármilyen titkok lapuljanak a paripás logóval címkézett erőforrásban, biztos, hogy ez nagy segítséget nyújt majd a továbbiakban, Monzában pláne: itt a kör megközelítőleg négyötödét padlógázon töltik a versenyzők, a végsebesség pedig a legmagasabb a szezonban a bakui pálya után. „A mérnökök azt mondták nekem, hogy DRS-sel, szélárnyékban 360 km/h fölé megyünk” – mondta Pierre Gasly.

Az Olasz Nagydíj legfontosabb statisztikái Helyszínek (1950-1979, 1981-), Imola (1980) Legtöbb győzelem (pilóta/csapat) Michael Schumacher (5) / Ferrari (18) Legtöbb pole pozíció (pilóta/csapat) Lewis Hamilton (6) / Ferrari (19) Az előző öt futam győztesei 2017: Lewis Hamilton, 2016: Nico Rosberg, 2015: Lewis Hamilton, 2014: Lewis Hamilton, 2013: Sebastian Vettel Futamgyőztesek a mezőnyből Hamilton (4), Vettel (3), Alonso (2)

A szárnyállással nem kell különösebben bíbelődni, mert csupán néhány kanyarban (a 6-os és 7-es számmal jelzett Lesmókban, a 8/9/10-es Ascariban és a 11-es Parabolicában) van szükség komolyabb leszorítóerőre. A nagy tempóról történő kőkemény lassítások miatt ellenben

kényes dolog a fékek beállítása, amiben az a cseles, hogy a hűtőcsatornák méretével meg kell találni azt az arányt, amellyel a hűtés még elegendő, de a légellenállás minimális.

Műszaki szempontból fontos még, hogy az autók jól lovagolják meg a kerékvetőket és hogy jól gyorsítsanak ki a lassú kanyarokból – utóbbiban a Ferrari idén szintén erősebb a Mercedesnél, ez Spában is megmutatkozott a célegyenes előtti és utáni fordulóknál. Az egyenesek bősége és a vonalvezetés az átlagosnál jobb előzési lehetőségeket kínál, akár az oda-vissza történő előzésekre is.

A Pirelli a szuperlágy, a lágy és a közepes keménységű gumikat szállítja, a rendelésnél feltűnő, hogy a Ferrari megint alaposan betárazott a legpuhább fajtából,

míg a Mercedes és a Red Bull többet vásárolt a lágy keverékből. A meteorológia meleg időt, 25 °C körüli hőmérsékletet jósol, ugyanakkor megnehezítheti a csapatok életét, hogy pénteken kiadós esőzésre lehet számítani, vagyis benne van a pakliban, hogy csak szombattól tudják elkezdeni a beállítások tesztelését száraz pályán.

Vettel tovább farag a hátrányából, és ha igen, mennyit?

A német 17 pontra csökkentette a lemaradását Hamilton mögött, de két újabb győzelem sem garantálná neki az 1. hely visszaszerzését a tabellán. Sokat segítene rajta, ha csapattársa, Kimi Räikkönen pontokat rabolna a brittől – idén még nem volt olyan futam, ahol mindketten előtte értek célba.

Belgiumban Räikkönennek önhibáján kívül megszakadt az öt versenyes dobogós sorozata – ilyen jó szériája egyébként a vb-címének éve, 2007 óta nem volt –, és innentől végképp egyértelműen azt diktálja a logika, hogy őt és Valtteri Bottast egyaránt másodhegedűsként fogják kezelni a csapataik.

A Mercedes aerodinamikai frissítéseket tervez a hétvégére, és Toto Wolff arra számít, hogy Spához képest jobb helyzetben lesznek. „Spa egy kicsit mindig trükkös pálya volt nekünk a múltban, Monza ezzel szemben jó volt, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, miként fogunk teljesíteni ott. Tavaly szinte mind a három napot kontrolláltuk, a Ferrarinak teljesítmény szempontjából pedig az volt a legrosszabb hétvégéje” – nyilatkozta az Ezüstnyilak csapatfőnöke.

Hogy ezúttal ne így történjen, riválisukat különösen motiválhatja az a veszély, hogy elveszíthetik a hazai a futamukat.

Biztatóan alakul a nézőszám Monzában?

Az Olasz Nagydíj és a Forma-1 a kezdetektől fogva összefonódott, mindegyik szezonban volt verseny Itáliában, egy kivétellel mindig Monzában. A pálya vezetősége azonban kénytelen lehet kibújni az ölelésből, ha nem tudják tovább vállalni a nagydíj finanszírozását, ez elsősorban a kilátogató nézők számán múlik.

Augusztus közepéig nem fogytak jól a jegyek, pedig a Ferrari világbajnoki esélyei kiválók, mint említettük, jelenleg az övék tűnik a leggyorsabb autónak. A tifosit ez sem hozza lázba? Az olasz autóklub (ACI) elnöke, Angelo Sticchi Damiani figyelmeztetett, hogy a helyzetnek mindenképp javulnia kell.

„A tavalyi évet komoly veszteséggel zártuk és a 2018-as költségvetés sem lesz más – mondta. – Nyilvánvaló, hogy ez hosszútávon nem fenntartható. Az ACI megteszi, amit kell, de nem bármilyen feltételek mellett.” Nyilván erősen bíznak abban, hogy sokan az utolsó pillanatban döntenek a pályára kilátogatás mellett, ehhez például a Ferrari egy első rajtsorral járulhat hozzá.

Megint felbosszantja a Renault a Red Bullt?

A rajtrácson hátrafelé fog mozogni az időmérő után Daniel Ricciardo, mert pénteken megkapja a negyedik V6-ost, amiből alapból hármat szabad büntetlenül használni az idényben. A Renault legújabb, C jelű specifikációját szerelik be neki, aminek a megbízhatóságát még nem érzi tökéletesnek a gyártó, a Red Bull ellenben ilyen áron is kipróbálja.

„Jelentős összegeket emésztett fel, hogy integráljuk a Renault új motorját az autóba a hűtés és egyéb dolgok miatt, úgyhogy ha van bármilyen javulás a teljesítményben, márpedig úgy néz ki, hogy van, akkor boldogan vállaljuk a kockázatot az üzemanyag-beszállítónkkal” – jelentette ki Christian Horner.

Azért is taktikáznak így, hogy a későbbi pályákon, amelyek jobban kedveznek az RB14-hez, Ricciardo friss elemekkel harcolhasson és ne ott szembesüljön büntetéssel.

A pénteki edzésnap után derül ki, hogy Max Verstappen szintén megkapja-e ezt a motorváltozatot a hétvége további részére. A gyári Renault mellett viszont a McLaren sem kér belőle, mivel túl sok erőfeszítést igényelne a kasztni átalakítása hozzá. Az újítás a Renault becslése szerint 0,3 másodperces előnyt jelent körönként.

Folytatódik a Force India tündérmeséje?

A csődtől megmentett szimpatikus istálló bámulatosan mutatta meg, miért lenne kár, ha kihullana a mezőnyből. A pénzszűke rányomta a bélyegét az eredményeikre a szezon első felében, a Belga Nagydíj előtt csak hatodikak voltak a konstruktőri tabellán (ne feledjük, 2016-ban és 2017-ben az összetett 4. helyén végeztek), de amennyiben a bürokrácia miatt nem törölték volna korábban szerzett pontjaikat, úgy készülhetnének erre a hétvégére, hogy megelőzték a Haast és csupán 5 pont a hátrányuk a Renault-tól, melyet néhány nap múlva szintén átugorhatnának.

A csapat járgányaihoz ugyanis általában passzol Spa és Monza karaktere,

utóbbi helyszínen 2009 óta csak két futamon nem szereztek pontot, többször övék volt a negyedik legerősebb autó a sorrendben. Ezért a címért ezúttal vélhetően a Ferrari motoros Haasszal fognak marakodni, a Renault-t ugyanis visszafoghatja a lóerőhátrány, Nico Hülkenberg ráadásul 10 rajthelyes büntetést fog kapni a Spában okozott rajtbalesetért.

Az Olasz Nagydíj programja