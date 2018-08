Wolff: A Ferrariban nincs úgynevezett trükk

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke Lewis Hamilton nyilatkozatára reagálva elmondta: szerinte nincs szó trükközésről a Ferrarinál, azt azonban ők sem tudják, hogy mitől ilyen gyorsak. A vörösök csapatfőnöke odaszúrt a Mercedesnek.

A Ferrari erőfölénye a Brit Nagydíj óta szolgáltat folyamatos beszédtémát az F1-es bokszutcában, a Belga Nagydíjon pedig minden eddiginél látványosabban mutatkozott meg, amikor Sebastian Vettel állva hagyta Hamilton Mercedesét a Kemmel egyenesben. Toto Wolff szerint nem pusztán a motorerőben kell keresni a Ferrari fölényét.

„Az erőfölényük az egyenesek különböző részein jelentkezik. Amikor rosszabbul jönnek ki a kanyarból nálunk, a motorjuk akkor is folyamatosan húz" – nyilatkozta Wolff. Nincs egy úgynevezett trükk. Ahhoz lehet köze, ahogy futtatják, ahogy kalibrálják a motort. Az időmérő edzésen ugyanannyi ideig használták az energia-visszanyerést, mint mi."

A Mercedes csapatfőnöke elismerte, hogy ők is csak a GPS-adatok alapján tudnak következtetéseket levonni a Ferrarival kapcsolatban, ezek alapján pedig nem csak az egyenesben, hanem már a kigyorsításon vesztenek.

„Van egy kisebb erőfölényük, ez pedig hozzájön a gyengeségünkhöz különösen az egyes kanyarból kifelé, ami miatt duplán hátrányba kerülünk. Amikor az ember nem jó a kigyorsításokon, majd motorerőben is kissé hátrányban van, akkor az történik, ami az első körben. Én csak GPS-adatokat látok, azokon pedig látszik, hogy a kör bizonyos részeiben erőfölényben vannak."

Sebastian Vettel a verseny utáni sajtótájékoztatón elárulta, a biztonsági autós fázis után még el is rontotta egy kicsit az újraindítást, de nem tartotta volna fairnek, ha ismét visszalassít.

Hamilton centikre követte a Ferrarit az utolsó kanyarba, később azonban így sem tudott támadni. „Ez az egyik legrosszabb újraindításom volt. Amikor észrevettem, hogy az első elrugaszkodásom nem volt a legjobb, mivel kipörögtek egy kicsit a kerekeim, már nem akartam újra lelassítani, hogy meglepjem, mert nem hiszem, hogy fair lett volna" – mondta Vettel.

„Ezután az utolsó kanyarra koncentráltam, ami jól működött, valamint az elsőre, amelybe az egész versenyen hátszélben mentünk bele. Biztosra akartam menni a széllel kapcsolatban, végül igazán jól csináltam, jól gyorsítottam ki, amikor pedig mondták, hogy 9 tized az előnyöm, tudtam, hogy biztonságban lehetek. Azt hiszem, nagyon koncentrált volt, de én nyilvánvalóan tisztában voltam vele, hogy semmitől sem kell tartanom, mert a Safety Car-vonal, ahol a verseny valójában újraindul, az nem a 18-as kanyar féktávján van.

A Ferrari is tudna mit mondani a trükközésről

Maurizio Arrivabene a verseny után már Monzára tekintett előre, ahol az olasz drukkerek támogatására is szükségük lesz a győzelemhez. A Ferrari csapatfőnöke ezzel együtt nem hagyta ki az alkalmat, hogy odaszúrjon a Mercedesnek és Hamiltonnak. „Az emberek tegnap esőmenőnek nevezték [Hamiltont]. Talán az a trükkünk, hogy a száraz pályának mi vagyunk a mesterei" – nyilatkozta a Sky Sports Italiának.

Arrivabene utalást tett a Mercedes hajlékony hátsó szárnyára is. A szabályok nem teszik lehetővé a mozgó aerodinamikai elemeket, egy bizonyos hajlékonysága persze minden szárnynak van, a Mercedes megoldása azonban elképzelhető, hogy jobban hajlik a többiekénél. Ez az FIA dolga, nem a mienk. Mi már túl elfoglaltak vagyunk azzal is, hogy megválaszoljuk az összes kérdést, amit a versenyhétvégéken feltesznek nekünk. De igen, észrevettük, várjuk ki, hogy az FIA is észreveszi-e."

Räikkönen nagy balesetbe is keveredhetett volna

A Ferrarinál a győzelem ellenére némi hiányérzet azért maradhatott Kimi Räikkönen hétvégéje miatt. A finn az időmérőn a csapat hibájából a bokszban rekedt az utolsó percekre, emiatt csak a 6. rajtkockát szerezte meg. A rajtnál önhibáján kívül balesetbe keveredett, az autója pedig annyira megsérült, hogy később fel kellett adnia a versenyt. Mint kiderült, ha ezt nem tette volna meg, annak akár komoly bukás is lehetett volna a vége.

„Defektet kaptam, megsérült a padlólemez, ahogyan a hátsó szárny is. Túl sok minden ahhoz, hogy folytatni tudjam, az állítható hátsó szárny folyamatosan magától kinyílt, fennállt a veszélye, hogy kirepülök a pályáról, valamint az egyenesekben is időt veszítettem."