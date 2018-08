Egyedül a Red Bull próbálja ki a Renault új motorját

A Renault F1-es gyári csapatának vezetője korábban világossá tette, ők nem fogják, partnereik azonban használhatják a legújabb fejlesztésű motorjaikat az Olasz Nagydíjon. Úgy néz ki, a Red Bull tesz egy próbát.

A 2007 óta tartó együttműködésük végére igencsak megromlott a viszony a Renault és a Red Bull között, ettől függetlenül a franciák továbbra is megadják partnerüknek a lehetőséget az előrelépésre. A Red Bull él is a lehetőséggel, hiszen ha már ennyit áldozott a C specifikációjú motor beszerelésének előkészítésére, ki szeretné használni annak előnyeit.

Cyril Abiteboul, a Renault csapatfőnöke nem szeretne kockáztatni a legújabb, C specifikációjú erőforrás monzai bevetésével, mivel annak egyelőre nem tökéletes a megbízhatósága. A partnercsapatoknak, nevezetesen a Red Bullnak és a McLarennek azonban megvan a lehetősége beszerelni az erősebb motort, ezzel azonban csak előbbi csapat él.

„Daniel büntetéseket fog kapni a következő versenyen, mert motort kell cserélni az autójában" – mondta Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke az Autosportnak. Jelentős összegeket emésztett fel, hogy integráljuk a Renault új motorját az autóba a hűtés és egyéb dolgok miatt, úgyhogy ha van bármilyen javulás a teljesítményben, márpedig úgy néz ki, hogy van, akkor boldogan vállaljuk a kockázatot az üzemanyag-beszállítónkkal."

A McLaren nem fogja futtatni az új motort a Horner által is említett extra változtatások szükségessége miatt,

az pedig csak az Olasz Nagydíj péntekjén dől el, hogy a bikások a versenyre Ricciardo és Verstappen autójában hagyják-e.

„Pénteken fogjuk futtatni az új specifikációjú motort, majd aznap este meghozzuk a döntést, hogy az autóban hagyjuk-e a hétvége további részére – mondta Horner. – Amennyiben jól működik Daniel autójában, Max is megkapja szombaton. Neki is új motort kell beszerelnünk Monzára, péntek este döntjük el, hogy melyik specifikációval fognak versenyzeni."

Horner kiemelte, lesznek még olyan pályák, ahol felvehetik a versenyt a Ferrarival és a Mercedesszel, ehhez pedig nem árthat az új motor nagyobb teljesítménye. „Monza miatt nem aggódunk, főleg, ha lesz egy kis extra teljesítmény, de utána Szingapúrban és Mexikóban olyan futamok jönnek, amelyeken megnehezíthetjük a Mercedes és a Ferrari dolgát. Természetesen minden lehetséges extra tizedre szükségünk lesz."

A Honda miatt is bizakodhat a Red Bull

Nagy kérdés, hogy jövőre a Honda motorokkal mire megy majd az energiaitalosok anyacsapata, a jelek szerint egyelőre örülhet, az ellenfelek szerint ugyanis a japánok jó irányba tartanak. Ezt a Belga Nagydíj után a Ferrari motoros Saubert vezető Marcus Ericsson erősítette meg, aki a jelenleg etalonnak számító erőforrása ellenére sem tudta könnyedén lehagyni a Honda motoros Toro Rossókat.

„Az első etap elején DRS-távolságon belül voltam Gasly-hoz képest, de nem tudtam megelőzni, még csak közel sem tudtam hozzá kerülni az állítható hátsó szárny ellenére sem – mondta Ericsson. – Ez sokat elárul arról, hogy a Honda milyen hatalmas lépéseket tett előre. Továbbra is úgy gondolom, hogy a Mercedes és a Ferrari rendelkezik a legjobb erőforrással, a Honda azonban sokkal erősebb annál, mint amekkora elismerést kap. Ezt megerősítette, amikor ellenük versenyeztem."

A svéd nem csak ekkor bizonyosodhatott meg a Honda motorral hajtott Toro Rosso sebességéről, hanem akkor is, amikor hiába előzte meg Brendon Hartley-t, az új-zélandi azonnal visszaelőzte őt a Kemmel egyenesben. „Nem számítottam rá, hogy képes lesz elmenni mellettem DRS-sel, de a Honda jobb, mint azt sokan gondolják. Amikor sikerült lehagynom, Gasly-t próbáltam utolérni, de nagyon hasonló volt a tempónk a második etapban."