Az F1 versenyigazgatója jót mulatott Hamilton nyilatkozatán

Lewis Hamilton hosszas magyarázkodásra kényszerült, miután „trükkösnek" nevezte a Ferrari megoldását, majd a közösségi médiában nekiment a Sunday Express újságírójának. Charlie Whiting szerint mulatságos volt a négyszeres világbajnok trükkös kommentárja.

Lewis Hamilton a Belga Nagydíj után arra célzott, valami „trükk" van a Ferrarin, amitől az ennyire gyors az egyenesekben. Ezt rögtön többen úgy értelmezték, hogy a Mercedes pilótája csalással vádolja az olaszokat, Hamilton azonban ezt többször is tagadta. Az F1 versenyigazgatója szórakoztatónak nevezte a négyszeres világbajnok nyilatkozatát, majd mindenkit biztosított arról, hogy a Scuderia autói szabályosak.

Hamilton érthető módon szemmel láthatóan csalódott volt a második helyével, hiszen már a rajt után elveszítette vezető helyét Sebastian Vettellel szemben. A biztonsági autós újraindításnál még megpróbált elmenni a német mellett, de ez sem jött össze. Azt gondolom, hogy igen, [el tudtam volna menni mellette], de utána ismét elvitorlázott volna mellettem az egyenesben – nyilatkozta a futam utáni sajtótájékoztatón. – Egyszerűen több motorerejük van, valahogy több erőt képesek előhívni az egyes kanyartól az Eau Rouge-ig, ami aztán kitart az egyenesre is. Ugyanez volt a helyzet a hátsó egyenesben is. Nem igazán tudom hogyan, de ez a helyzet."

Hamilton arra célzott, valami trükk van a Ferrarin, de később azt mondta, ezzel csupán valami különlegességre utalt, nem arra, hogy szabálytalan lenne a vörösök autója.

„Nem mondom, hogy bármi illegálisat csinálnak, csupán azt, hogy mindnyájunknak vannak trükkjei. Valószínűleg nekik is, ami segít nekik az extra teljesítményben."

„Csupán erre gondoltam. Nem értek alatta semmit, úgyhogy kérem, ne lássanak bele semmit és ne forgassák ki a szavaimat és mondják azt, hogy illegális dolgot tesznek, mert nem így van! Egyszerűen jobb volt a teljesítményük ma, keményebben kell dolgoznunk, ugyanakkor vannak olyan dolgok az autóikban, ami nekünk vélhetően nincs, de ez fordítva is igaz."

Charlie Whitingot, az F1 versenyigazgatóját is szembesítették Hamilton „trükkös" kommentárjával. Whiting egyértelművé tette, a brit semmit nem tudhat a Ferrari megoldásáról.

„Eléggé mulatságos volt ezt hallani, mivel mi elég sokat tudunk a Ferrari autójáról, az azonban kizárt, hogy Lewis tudjon róla bármit is – nyilatkozta Whiting. – Jelenleg jó munkát végeznek, a Mercedesnek meg kell próbálnia ellensúlyozni ezt, nem? Ez a hozzászólás valójában nem jelent semmit. Ha azt mondja, hogy van pár trükk az autójukon, valóban van, amitől jobb lesz a teljesítménye. Az FIA-nál mindannyian tisztában vagyunk ezzel, és nincs gondunk vele."

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke a Sky Sportsnak azt mondta, kis híján megkönnyezte, amikor Vettel állva hagyta Hamiltont.

Ezzel arra utalt, ha valakik, akkor ők tudják, milyen tehetetlen áldozatként végignézni, ahogy egy másik autó kikerüli a versenyzőiket az egyenesben.

Hamilton egyébként a Sunday Express újságírójára ki is akadt a verseny után, és az Instagramra kitett posztjában mutatott középső ujjat neki. A cikknek az a címe: „Lewis Hamilton megvádolta Sebastian Vettelt azzal, hogy trükköket használva nyerte meg a Belga Nagydíjat."

Hamilton azt írta a posztban: „baromságokat szimatolok. Ez álhír, én nem mondtam ilyet." Majd ezután tette oda a félreérthetetlen, középső ujjat mutató emojit.