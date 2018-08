Alonso csapattársa odaszúrt a bukdácsoló McLarennek

Amikor kritizálni kellett, eddig inkább Fernando Alonso hallatta a hangját, a vesszőfutás a Belga Nagydíjon a jelek szerint azonban Stoffel Vandoorne-nak is kicsit betett.

Fernando Alonso hatalmas bukása nélkül is rendkívül nehéz versenyhétvégét tudhat maga mögött a McLaren, a wokingiak reménytelenül lassúnak tűntek Spában. Stoffel Vandoorne nem is rejtette véka alá csalódottságát, miután egy körös hátrányban, a versenyt befejezők közül az utolsó helyen intette le őt a kockás zászló hazai futamán.

Vandoorne kálváriája már a Belga Nagydíj első szabadedzésén elkezdődött, amikor először a fék hibája miatt ragadt a garázsban, majd a hűtővíz szivárgása miatt idő előtt befejezte az edzést. A folytatásban jobban működött alatta a McLaren, de így is nagyon lassú volt, ami egy kicsit elkeseredetté tette a belga pilótát. „Nehéz lenne ennél rosszabb hétvégét összehozni. Láthattuk, hogy a teljesítményünk nagyon messze van a jótól" – nyilatkozta a futam után. Nincs rá igazán magyarázat. A valóság az, hogy az év kezdete óta nem fejlődtünk, a többiekhez viszonyítva egyáltalán nem."

A csapat eddig egyetlen nagy fejlesztési csomagot vetett be, még a szezon ötödik futamán, Barcelonában. Jelenleg a 13. versenynél tartunk. A fejlesztések elmaradása a csapat elmondása szerint arra vezethető vissza, hogy a szélcsatornában nem képesek beazonosítani az aerodinamikai problémákat, ezért kijavítani sem tudták a hibákat.

Gil de Ferran sportigazgató szerint Alonso balesete csalódást keltő vége volt egy nehéz hétvégének. A július elején kinevezett szakember rávilágított, hogy nem egyedül az aerodinamika terén keresendők a csapat gondjai, Spában a végsebesség hiánya is problémát jelentett nekik.

Az időmérőn 2,3 másodpercre voltak a Q1-ben az első helytől, ami majdnem 1 másodperccel több volt, mint tavaly.

„Nem akarunk elbújni a tény elől, hogy ez eddig nehéz év volt a számunkra – mondta de Ferran. – Ez egy nehéz autó, különösen ezen a pályán hozta elő sok gyengeségünket, főként a végsebesség terén. Más gondok is vannak az autóval, de ez egy nagy probléma, ami nagyon láthatóvá vált itt."

Nem történt sok biztató dolog ezen a hétvégén, nem ez volt az év legszebb versenye – mondta Vandoorne. – Monza szintén nagyon nehéz lesz, ez megint egy olyan pálya, ahol sok az egyenes, meglátjuk. Talán az év későbbi szakaszában lesznek még lehetőségeink a pontszerzésre, például Szingapúrban."

Vandoorne helye nincs biztonságban

Jelenleg a pilótapiac leginkább felbolydult méhkashoz hasonlít, a pletykákból pedig a McLaren sem marad ki. Carlos Sainz személyében az egyik ülésük már elkelt, a másikra azonban több jelentkező is akad. Az egyik jelölt házon belülről, a csapat harmadik számú pilótájának személyében érkezik. Lando Norris már Spában is lehetőséget kapott az első szabadedzésen, és a következő futamon, Monzában is vezetni fog.

„Remek munkát végzett, remekül alkalmazkodik az új helyzetekhez, ezt a teszten és itt is láttam – nyilatkozta de Ferran a 18 éves Norrisról. – Azért ültettük be, hogy fejlődjön alacsony leszorítóerős beállításokkal is. Gyorsan felvette a tempót, közben nem követett el hibákat. Monzában is ott lesz, hogy tovább fejlesszük a képességeit."

A csapat vélhetően szeretné Norrist összehasonlítani Vandoorne-nal, azt azonban a sportigazgató is elismeri, egyetlen tréning alatt ezt nehéz megtenni, pláne úgy, hogy Vandoorne-t Belgiumban műszaki gondok hátráltatták.

„Nagyon nehéz egy pilótát egyetlen edzés vagy időmérő alatt értékelni, hátrébb kell lépni, és a tágabb képet kell nézni" – mondta de Ferran. Vandoorne a szabadedzés után sem tett lakatot a szájára és kicsit odaszúrt a McLarennek. „Nyilvánvalóan össze akarnak minket hasonlítani, de szerintem először a csapatnak kéne adnia egy olyan autót, ami működőképes, mielőtt ezt meg lehet tenni."