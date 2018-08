Tíz helyes rajtbüntetést ért Alonso megtorpedózása - Videó

Nico Hülkenberg 10 helyes rajtbüntetést kapott a Belga Nagydíjra, amiért hátulról telibe találta Fernando Alonsót, több vetélytársát is kiejtve a manőverrel.

Kísértetiesen hasonló baleset történt a Belga Nagydíj rajtjánál, mint ugyanitt 6 évvel ezelőtt. A közös a két esetben, hogy Fernando Alonso mindkettőben benne volt, akkor rajta repültek keresztül, most azonban ő volt az, aki alacsonyan szállva letarolta egy riválisát. A kétszeres világbajnok Nico Hülkenberget hibáztatta a bukásért, aki maga is elismerte, rosszul mérte fel a helyzetet.

Többen is áldozatául estek Hülkenberg kihagyásának. A mezőny végéről induló Renault-pilóta telibe találta Alonsót, akinek autója keresztbe állt és telibe találta Charles Leclerc Sauberjét. Nem volt gond [az autóval], egyszerűen hihetetlen volt ismét megtapasztalni az első körben, hogy aerodinamikailag milyen érzékenyek ezek az autók, és amikor vannak néhányan az ember előtt, mennyi tapadást veszítünk – nyilatkozta Hülkenberg a Sky Sportsnak. – Amikor ráléptem a fékre, azonnal blokkoltak a kerekeim, és belecsúsztam Fernandóba. Rosszul mértem fel a helyzetet, kicsit későn fékeztem. Frusztráló neki, ahogy Charles-nak is, de nekem is. Nem hiszem, hogy kemény a büntetés, elfogadom az ítéletet."

Nico Hülkenberg az Olasz Nagydíjra szóló 10 helyes rajtbüntetés mellé 3 büntetőpontot is kapott.

Alonsóhoz hasonlóan Leclerc is tehetetlen volt. A Sauber pilótája hálát adhat a glóriának, az azon keletkezett nyomok alapján ugyanis erősen valószínű, hogy ha nincs a fejvédő, Alonso McLarenje fejbe találta volna. „A Halo valószínűleg segített ma. Sajnálatos, ami történt, jó esélyünk lett volna a futamon, sajnálatos így befejezni a versenyt" – mondta Leclerc.

Egy pillanat alatt történt minden, csak utólag jöhettek rá a résztvevők, hogy milyen szerencsések

„Láttam Hülkenberget a tükörben, ahogy mind a négy kerekét blokkolva nagy sebességgel érkezik – idézte fel az eseményeket Alonso. – Az embernek esélye sincs ilyenkor elkerülni az ütközést. Eltalálta az autómat, utána pedig átrepültem Charles-on. Nyilvánvalóan elmérte a féktávot, aminek súlyos következményei lettek. A pozitívum, hogy mindannyian jól vagyunk. Jól vizsgázott a glória, bár nem volt mit bizonyítania, de mégis jó dolog. Olyan volt, mint 2012-ben. Amikor valaki ennyire elvéti a fékezési pontot és ilyen sebességnél talál el valakit, akkor legközelebb kétszer is meg kell gondolnia."

Alonso arra a kérdésre, hogy belegondolt-e már abba, hogy ilyen sajnálatos véget ért vélhetően utolsó F1-es Belga Nagydíja, nemmel felelt. Jelen pillanatban nem, talán egy pár nap múlva igen. Jelenleg inkább az jár a fejemben, hogy miként lehet ennyire elrontani a rajtot és nem fékezni az első kanyarban. Ez nagy hiba."

Alonso autója Daniel Ricciardo Red Bullját is lebontotta, az ausztrál pedig nekiment Räikkönennek. Később mindketten feladni kényszerültek a versenyt. „Azt hiszem, minden azzal kezdődött, hogy Hülkenberg elrontotta a féktávot. Daniel egyfelől szerencsés volt, de balszerencsés is, hogy ez véget vetett a futamának" – nyilatkozta Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke.