Esteban Ocon utólag túl optimistának tartotta a manővert, amellyel bebújt Sebastian Vettel mellé a Belga Nagydíj rajtja után, ráadásul csapattársa is megelőzte. A szakadék szélén táncoló Force India nagyot alakított Spában.

Tündérmesébe illő módon alakult a Force India hétvégéje a Belga Nagydíjon. A verseny hetének elején még az is kérdéses volt, hogy egyáltalán részt vehetnek-e, majd miután minden akadály elhárult, a csapat új névvel, a konstruktőri pontversenyben a nulláról indulva remekül szerepelt, a futamon 18 pontot szerezve pedig rögtön átugrotta a Williams istállót.

A tavalyi Belga Nagydíj vélhetően a legrosszabb rémálmaiban jön csak elő a Force India alkalmazottainak, Esteban Ocon és Sergio Pérez ugyanis rögtön a rajt után összeütközött, a mexikói felpasszírozta a falra francia kollégáját.

Ezúttal is közel volt egymáshoz a két csapattárs, Ocon kis híján a vezetést is átvette Sebastian Vetteltől, végül azonban Pérezzel szemben veszített egy pozíciót.

„Jó volt a rajtom, bebújtam Seb mellé az első kanyarban, de jobban tapadt az autója a kigyorsításnál – nyilatkozta Ocon a Sky Sportsnak. – Ezután veszítettem egy helyet Sergioval szemben, amikor megpróbáltam átvenni a vezetést. Talán egy kicsit túl magabiztos voltam, jó szélárnyékot fogtam, talán kellett volna még egy méter, vissza fogom nézni, hogy mit csinálhattam volna másképp. Jó és fair verseny volt." Ekkor a harmadik és a negyedik helyen haladt a két rózsaszín autó, később azonban Max Verstappennel és Valtteri Bottasszal szemben is veszítettek egy-egy helyet, de így is az 5. és a 6. pozícióban zártak, amivel 18 pontot szereztek. A névváltoztatás miatt minden konstruktőri pontjukat elvették, a Williams-t azonban így is egy verseny alatt visszaelőzték.

„Csak a nevünk új, a csapat teljesen ugyanaz. Sok pontot szereztünk ma, ami fantasztikus. Arra tippeltem, hogy feljöhetünk a nyolcadik helyre, és majdnem ott is vagyunk – nyilatkozta Sergio Pérez. – Mindig nagyon izgalmas itt az első kör. Fontos volt, hogy a rajtnál előzni tudjak, utána csak a gumikra vigyáztam. A második etapban keményen nyomtam, hogy magam mögött tartsam Bottast, de lehetetlen volt. Ott végeztünk, ahol megérdemeltük, ez egy új éra kezdete."

Otmar Szafnauer, a Force India Belga Nagydíj előtt kinevezett új csapatfőnöke is elégedett volt, de azért igyekezett a realitás talaján maradni. „Tizennyolc pontot szerezni egy futam alatt remek, boldogok vagyunk, hogy csak egy ponttal vagyunk a Sauber mögött – mondta a Channel 4-nak. – Van még nyolc futam, meglátjuk, hogy még feljebb tudunk-e kapaszkodni. A hatodik hely nagy elvárás, ez a pálya kedvezett nekünk, az időmérőn néhány ellenfelünknek gondja akadt. Nehéz lesz minden futamon 18 pontot szerezni, de a nyolcadik hely elérhető lehet. Ha beválnak a szingapúri fejlesztéseink, abban az esetben talán a hatodik is meglehet."