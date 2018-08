Lelőttek egy rendőrt az F1-es Belga Nagydíj közelében

Spában tüzet nyitottak a kihívott rendőrökre, az egyikük meghalt. A holland gyanúsítottat elfogták.

Lövöldözés volt múlt éjjel az F1-es Belga Nagydíjhoz közeli Spában, számolt be a vallon RTBF-re hivatkozva a holland NOS. A kisváros központjából éjszaka riasztották a rendőrséget egy szóváltás miatt, kiérkezésük után egy 38 éves rendőrt megsebesítette egy lövés, és a helyszínre helikopterrel érkező mentők már nem tudtak segíteni rajta.

A tudósítások szerint hárman ültek egy autóban, egyikük adhatta le a lövést. Spa központját az Avenue Reine Astrid környékén lezárták, de korán reggel feloldották a korlátozásokat.

A rendőrség hajtóvadászatot indított a tettes után, helikopterrel is pásztázták a környéket, beleértve a környékbeli erdőket is. A délelőtt során itt fogták el a gyanúsítottat, egy 26 éves holland férfit, akinek Ivo a keresztneve, és maga is súlyosan megsérült.

A történtek után a belga belügyminiszter, Jan Jambon részvétet nyilvánított az elhunyt családjának, támogatásáról biztosította a helyi rendőröket, és a Twitteren „drámai esetről” írt.

A hétvégén zajló Belga Nagydíj az idei F1-es világbajnokság 12. fordulója, az utolsó előtti európai versenyhétvége a 2018-as szezon során. Két pilóta számára is hazai verseny, a belga Stoffel Vandoorne a McLaren színeiben versenyez, a Belgiumban született, de holland nemzetiségű Max Verstappen a Red Bull pilótája, miatta hollandok tízezrei utaztak el a versenyre.