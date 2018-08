A Red Bull kockáztathat a több lóerőért Monzában

A Belga Nagydíjat dobogón záró Red Bull már az Olasz Nagydíjra tekint előre, amelyen Daniel Ricciardo rajtbüntetéssel néz szembe, de ha úgy döntenek, ő és Max Verstappen is megkaphatja a Renault új fejlesztését.

Az előzetesen vártnál többet ért el a Red Bull a Belga Nagydíjon, de csak félig örülhet, miután Daniel Ricciardo belekeveredett a rajtbalesetbe, később pedig feladta a futamot. Max Verstappen a hazai nagydíjaként kezelt spái versenyen harmadik lett Sebastian Vettel és Lewis Hamilton mögött, a két Force India megelőzése után azonban már magányosan körözött.

Az időmérőn a reméltnél hátrébb végzett az esővel magát eltaktikázó energiaitalos alakulat, és a rajt után sem alakultak simán a dolgai, a Fernando Alonsót megtorpedózó Nico Hülkenberg ugyanis Ricciardo autójára lökte a McLarent, amitől az ausztrál Räikkönen Ferrarijának is nekiment. Az elején eltaláltam Kimit, azt hiszem Alonso miatt, akit Hülkenberg talált el. Páran talán túl izgatottak voltak – nyilatkozta Ricciardo. – Annyit éreztem, hogy valaki nekem jön hátulról az első kanyarban, megcsúsztam, a következő pillanatban pedig eltaláltam Kimit a kanyar kijáratán. Minden nagyon gyorsan történt, nem tudom, hogy ki okozta."

Ricciardo visszatért a bokszba, a szerelők pedig a rendkívül gyors munka ellenére csak körhátrányban tudták visszaküldeni a pályára abban a reményben, hogy egy újabb Safety Car alatt visszaveheti a körét.

„Hihetetlen munkát végeztek a srácok, hogy kicserélték a hátsó szárnyat. Ez általában 45 percig tart, most 10 alatt végeztek – veregette meg képzeletben a Red Bull szerelőinek vállát Christian Horner, az istálló csapatfőnöke. – Visszaküldtük, mert sosem lehet tudni, hogy mi történik, jön egy biztonsági autós fázis, vagy hasonló."

„A szerelők megjavították a hátsó szárnyat, amennyire tudták, de az autó ezután is sérült volt, nem tudtunk felzárkózni – mondta csalódottan Ricciardo. – Azt hiszem, ez egy rossz vasárnap volt. Most várnunk kell Monzáig, de azt hiszem, ott meg büntetést fogok kapni."

Nem csak valószínűleg, hanem Christian Horner szerint biztos rajtbüntetéssel kell szembenéznie Ricciardónak Monzában.

„Daniel biztosan büntetést fog kapni a következő hétvégén, Maxnak beszereljük a harmadik belső égésű motort, remélhetőleg büntetés nélkül. Szingapúrra megpróbáljuk a lehető legjobb helyzetbe hozni magunkat, ami a következő esélyünk lehet, hogy megnehezítsük a Ferrari és a Mercedes életét."

Ricciardo kálváriája ide vagy oda, Verstappen miatt így is volt miért örülnie a Red Bullnak, a Ferrari és a Mercedes felségterületének számító erőpályán ugyanis normál esetben nem valószínű, hogy elcsíphették volna a harmadik helyet. Max eszméletlenül jól vezetett. A Force India nagyon gyors volt, a hátsó szárnyunk dőlésszögéből látszik, hogy az egyenesben elérhető sebességre mentünk rá – mondta Horner. – Ez nem jött jól a középső szektorban, Maxnak mindent meg kellett tennie ott, de a verseny második felében így is tudta hozni a vezető kettős tempóját. Ez a hazai futama, jobban nem is sikerülhetett volna."

„Kicsit nagy volt a káosz az egyes kanyarban, de belül voltam, ott nem történtek őrült dolgok – értékelt Verstappen. – Az első körben megelőztem Grosjeant, utána pedig tudtam, hogy türelmesnek kell lennem. A Force Indiák így is őrülten gyorsak voltak az egyenesben. Ahogy kinyitottam a DRS-t, úgy gondoltam, hogy simán elmegyek mellettük, de nem. Utána egy kicsit magányos versenyt futottam, próbálgattam az autót, hogy mennyire nyomhatom neki. Túl lassúak voltunk Sebhez és Lewishoz viszonyítva, de az egyensúly nagyon jó volt."

Vajon a Red Bullnál kérnek a Renault új motorjából?

Ahogyan Horner is mondta, Monzában Verstappen és Ricciardo is új motort kaphat, az azonban még nem derült ki, hogy ez a Renault legújabb, C fejlesztésű erőforrása lesz-e, vagy marad az eddig használt specifikáció. A Renault nem fogja használni [az új fejlesztést], jelenleg megbeszélést folytatunk a partnereinkkel, hogy melyikük kívánja beszerelni – nyilatkozta Cyril Abiteboul, a Renault Sport Racing ügyvezetője az Autosportnak. – Elérhető a számukra, előrelépést jelent motorerőben, de némi megbízhatósági kockázatot is rejt magában, ezért a partnereinkre bízzuk a döntést."

Abiteboul elmondta, hogy a gyári csapat inkább megőrizné jelenlegi helyét a konstruktőri pontversenyben, ezért inkább nem kockáztatja a megbízhatóságot egy-két extra tizedért.

Ezt bizonyítja, hogy Nico Hülkenberg autójába sem a C változatot szerelték be a Belga Nagydíjon, hanem a B specifikációból kapott újat. „A Red Bullnak nincs veszítenivalója, ezért náluk az egyensúly az erő és a megbízhatóság között kicsit más" – mondta Abiteboul.